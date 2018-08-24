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中央社

亞運單槓隊史首金女壘拿銀 25日看網球搶金

中央社2018/08/24 20:59
中央社 運動 / NOWnews
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亞運最前線（中央社記者謝靜雯雅加達24日電）中華體操隊再寫驚奇，唐嘉鴻單槓決賽拿下14.725分，為中華代表團拿下本屆賽會第6金，也是體操隊史首面單槓金牌；中華女壘隊則搶下銀牌，目前中華代表團拿下6金7銀11銅。

唐嘉鴻昨天在地板項目拿下中華體操隊史首面銀牌，今天在單槓項目再突破，以難度分數6.000分、完成分數8.725分，總計14.725分拿下金牌；李智凱昨天在鞍馬項目拿下金牌，今天雙槓項目排名第6，無緣再拿獎牌。

中華體操隊教練林育信曾表示，過往全世界都認為台灣體操選手不擅長單槓， 但他不相信，一心想要培養出可以在國際舞台奪牌的單槓好手，子弟兵沒有讓他失望，今天順利摘金；本屆賽事中華體操隊總計拿下2金1銀1銅。

中華女壘隊今天1日兩戰，早上延長賽擊敗中國，下午與日本爭金，無法突破日本王牌投手上野由岐子，但也為中華代表團再拿一銀，中華女壘隊目前亞運歷屆成績4銀4銅。

中華網球隊女子雙打詹詠然、詹皓晴，今天直落二擊敗哈薩克、晉級金牌戰，明天台灣時間早上11時將與中國隊爭金牌。

中華射箭隊潘宇平與陳怡瑄，今天在複合弓混合對抗賽一路過關斬將，以153比138擊敗伊朗晉級決賽，27日將與南韓隊爭金。（編輯：陳怡璇）1070824

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