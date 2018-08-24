人行：重啟逆週期因子 對沖人民幣貶值情緒

到了2017年5月，人民幣中間價的報價機制出現變動，引入了「逆週期因子」，以對沖市場情緒的順週期波動，避免羊群效應加劇人民幣的走勢，也成為央行控制人民幣匯價的工具之一。

2015年8月11日，中國央行宣布人民幣兌美元匯率中間價報價機制。「811匯改」讓人民幣的中間價進一步市場化，更真實反映外匯市場的供求關係。

（中央社台北24日電）根據中國人民銀行網站，8月份以來已陸續在人民幣兌美元中間價報價模型中，主動調整「逆週期係數」，以適度對沖人民幣貶值的情緒，未來還會持續使用這個方法讓人民幣匯率保持基本穩定。

近幾個月，在中美貿易戰等因素影響下，人民幣貶勢加劇。貶值雖然有利出口，卻可能影響民眾對國內經濟的信心，並且可能造成資本外流、增加企業債務負擔、對境外大量融資的房地產企業會產生重大衝擊等負面效應。

中國人民銀行網站今天晚上刊文指出，近期受美元指數走強和貿易摩擦等因素影響，外匯市場出現了一些順週期行為。基於自身對市場情況的判斷，8月份以來人民幣兌美元匯率中間價報價行陸續主動調整了逆週期係數，以適度對沖貶值方向的順週期情緒。

這篇文章表示，目前絕大多數中間價報價已經對逆週期係數進行了調整，「預計未來『逆週期因子』會對人民幣匯率在合理均衡水準上保持基本穩定發揮積極作用。」

人民幣兌美元中間價今天報6.871，較上個交易日大幅下調343點，連續兩日下跌。而在此之前，人民幣中間價則是連續4天上調。（編輯：張淑伶）1070824