亞運／睽違20年重返4強　中華女足PK賽勝越南

中華隊在小組賽取得2勝1負成績，以A組第2晉級，今日8強交手C組第2的越南，中華隊排出4-14-1偏防守陣容，3場都有進球的余秀菁突前為單箭頭，隊長「八萬」王湘惠為中場，1號門將蔡明容擔任先發。

2018雅加達亞運，中華女足今(24)日8強戰東南亞勁旅越南，雙方鏖戰到延長賽120分鐘都未進球，最終PK賽我國門神蔡明容擋下越南第三、五球，加上中華隊前4球都進球，幫助中華隊以4:3獲勝，中華隊睽違20年重返亞運4強。

中華隊上屆止步8強，越南則是收下第4名，近2次友誼賽中華隊都吞敗。今日上半場，中華隊多利用防守反擊但未有進球，而越南最具威脅的一次射門落在第28分鐘，禁區邊自由球開入禁區，蔡明容躍身飛撲化解。上半場雙方0:0平手。

下半場第65分鐘，中華隊換上板凳奇兵包欣玄，靠著充沛體力和過人技巧多次嘗試遠射製造威脅，可惜第75分鐘，接獲吊球的包欣玄頭槌，被越南門將神撲化解。雙方0:0進入延長賽。

相隔8年亞運再次出現延長賽，中華隊陸續換上詹筆涵、丁旗，第105分鐘，余秀菁右路妙傳， 丁旗門前頭槌，可惜射偏。延長賽尾聲越南兩度殺入禁區猛攻也未有建樹。雙方0:0進入PK賽。

中華隊余秀菁、 林雅涵、 劉千芸、 包欣玄接連進球，而蔡明容先攔到越南第二球，但球還是滾進球門，但第三扎扎實實擋下，第五球越南踢中門楣，最終中華隊以4:3氣走越南。

中華女足上次踢進亞運4強是1998年曼谷亞運，今日拿下越南晉級4強，已達成日籍總教練堀野博幸所設定的目標。接下來4強對手將是3屆金牌中國與泰國之間的勝者，要力拚追平1990、94年並列銅牌隊史最佳。