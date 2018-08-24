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中央社

第五屆酷兒影展起跑 北中南4地串連放映

中央社2018/08/24 21:19
中央社 娛樂 / NOWnews
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（中央社記者江佩凌台北24日電）「2018第五屆台灣國際酷兒影展」今晚舉行影展開幕式，開幕片「親愛的卵男日記」、「路易時代」劇組皆出席力挺，宣傳台灣LGBTQ族群（同性戀、雙性戀、跨性別與酷兒）文化。

「台灣國際酷兒影展」自2014年成立，今年邁入第五屆，除了往年在台北、台中和高雄展出，今年更加碼台南，舉辦全台灣4地串連的影展活動，今天起跑至9月16日，展開為期近一個月的放映。

酷兒影展表示，今年影展以「勵志、正向、歡樂、陽光」的選片主調呈現年度片單，希望透過電影突顯酷兒相關議題，後續還有許多系列活動，包含最佳亞太酷兒短片頒獎典禮、影人高峰會等。

「親愛的卵男日記」今晚在酷兒影展全台首映，片中運用大量倒敘手法，挖掘許多同志家庭所遇到的問題，不僅入選洛杉磯同志影展（Outfest），日前更入選亞太影展「評審獎最佳愛情電影」，劇中演員柯奐如則入圍最佳女配角，她今晚開心表示「很不真實」，笑說對家人有交代了，也感謝期間很多人的幫忙。

此外，入圍亞太影展最佳新人的雷艾美則表示，「親愛的卵男日記」是她首部大銀幕作品，聽到入圍亞太影展感到很驚喜、意外，還沒特別準備講稿或謝詞，在得獎公布前，會保持平常心，繼續努力充實自己。（編輯：陳怡璇）1070824

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