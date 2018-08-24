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中央社

國家級破天荒合作 中央社資策會開拓新媒體科技

中央社2018/08/24 18:32
中央社 科技 / NOWnews
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（中央社記者鍾榮峰台北24日電）中央通訊社今天與資策會簽署合作備忘錄（MOU），開拓新媒體創新科技應用。中央社社長張瑞昌表示，中央社與資策會合作，累積實務經驗，對台灣媒體發展有正面助益。

中央社今天下午與資策會簽署合作備忘錄，由中央社社長張瑞昌和資策會執行長于孝斌代表雙方簽署。雙方將以新聞媒體數位轉型、新聞人工智慧（AI）創新科技應用服務議題，進行策略合作，期盼共同開創新媒體創新應用的新紀元。

張瑞昌致詞表示，今天是值得記載的一刻，中央社是國家通訊社，資策會是國家資訊通訊智庫，這是國家級單位破天荒的合作；在數位時代下，兩個政府財團法人機構攜手，讓創新科技在媒體產業應用可透過雙方合作實現。

張瑞昌指出，中央社在7月成立媒體實驗室，積極尋找運用創新科技協助媒體開創新出路的契機。中央社透過攜手資策會，雙方將先針對人工智慧技術應用在媒體實務，積極合作，未來雙方在資料庫檢索、關鍵字搜尋和大數據分析等，將會更深入探討。

透過媒體實驗室，張瑞昌表示，中央社希望因應數位時代挑戰，了解創新科技在媒體的實際應用，例如將人工智慧人臉辨識應用在新聞老照片數位化。

于孝斌致詞表示，資策會具備人工智慧和大數據分析技術，透過此次與中央社合作，相關技術可在媒體領域發揮，協助媒體產業數位轉型，共同開創數位轉型商機。

談到數位時代下的新媒體發展，張瑞昌指出，媒體產業因為載具改變出現很大的變化，透過智慧型手機閱讀訊息的方式，已經成為主流，數位時代是媒體產業當前最嚴苛的考驗。

張瑞昌表示，中央社希望掌握人工智慧或大數據分析等創新技術、應用在媒體產業的科技新趨勢。他指出，中央社可以扮演領頭羊的角色，未來也樂於將相關經驗分享出去；中央社與資策會的合作，累積實務經驗，對於台灣媒體發展會有正面助益。（編輯：張良知）1070824

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