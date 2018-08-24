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中央社

賴清德：時雨量100mm以上 很難不淹水

中央社2018/08/24 21:32
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者侯姿瑩台北24日電）熱帶性低氣壓在中南部降下豪大雨，造成多處淹水。行政院長賴清德今天說，以台灣現有的防洪水準，無論在哪一個縣市，超過100mm/hr的時雨量，很難不淹水。

熱帶性低氣壓在中南部降下豪大雨，台南、高雄、屏東等地都傳出淹水災情，賴清德明天將赴嘉義縣、雲林縣、台南市、高雄市勘災。

賴清德今天晚間在臉書發布貼文表示，經過洪災侵擾，許多民眾難免會質疑，政府多年來的治水建設是否有效。他說，每個地方的在地民眾可以比較，在同樣雨勢下，災情的嚴重程度，「相信一定比過去來得減緩一些」。

「我也要誠實地說，以台灣現有的防洪水準，無論在哪一個縣市，在超過100mm/hr的時雨量下，很難不淹起來」，賴清德表示，但如果沒有過去的水利建設，「積水將無處可去，水退的速度會更慢，造成的災情也將在數倍以上」。

他認為，大家固然可以進一步思考如何透過防洪工程再進化，降低瞬時降雨量大時的淹水機率、強化防災能力，「但不應輕率否定地方政府、水利建設人員長年來的努力」。

同時，賴清德表示，「韌性」是當代對於國土治理的重要概念，「就是我們國家面對天然災害襲擊時，我們減緩傷害、妥適因應、迅速復原的能力」。

他指出，這次熱帶低壓所帶來的雨災，氣象局表示是「罕見降雨」，總降雨量已經達到800mm以上，其中雲林、高雄、嘉義等地，時降雨更有高達100mm以上，這比7月日本關西水災的雨量有過之無不及。

他說，這次台灣雖然面臨如此強勁雨勢，但在各地方政府努力和民眾積極合作下，在水利建設、防災作為上，都有很大的進步，而國土抗災的韌性也逐漸提升。

賴清德指出，台灣整體在防災、救災方面的實力是持續進步的，但另一方面，因為氣候變遷，未來所面對的挑戰一定會愈來愈嚴峻。經過這次洪災，台灣的災害防救一定仍有許多不足之處，他要求各相關單位要徹底檢討，並提出更完整的計畫來加以改善。（編輯：林興盟）1070824

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