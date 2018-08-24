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中央社

KKR邀李謀偉家族 共同投資榮化

中央社2018/08/24 21:43
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者潘智義台北24日電）李長榮化工今天晚上發布重訊指出，先前宣布將由旗下公司Carlton的台灣子公司買進榮化100%股權的國際投資機構KKR，同意榮化創始人李謀偉家族投資Carlton上層控股公司45%。

榮化公告KKR說明指出，李謀偉及其家族為榮化創始人，對於公司的營運及未來發展方向有深刻的認知及瞭解。因此，邀請他們在不超過45%股權比例範圍內，持有Carlton上層控股公司股權，以與KKR相同投資條件，參與Carlton與榮化公司間的股份轉換交易。

KKR期盼在與榮化之間的股份轉換完成後，使本併購案能對榮化未來發展前景創造最佳價值。

榮化在7月22日宣布，國際投資機構KKR將由旗下公司Carlton，透過其100%持股的台灣子公司，依企業併購法規定與榮化進行股份轉換。Carlton預計支付榮化股東每股新台幣56元現金，換取榮化100%股份。

KKR重申對台灣未來的經濟發展深具信心，投資台灣市場是以長期投資為前提。KKR致力於投資優質的台灣公司，並期許透過與被投資的台灣公司經營團隊間緊密合作，幫助被投資的公司根留台灣、繼續在台灣投資、擴充產能、增聘員工及支持員工的權益。（編輯：張良知）1070824

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