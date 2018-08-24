KKR邀李謀偉家族 共同投資榮化

（中央社記者潘智義台北24日電）李長榮化工今天晚上發布重訊指出，先前宣布將由旗下公司Carlton的台灣子公司買進榮化100%股權的國際投資機構KKR，同意榮化創始人李謀偉家族投資Carlton上層控股公司45%。

榮化公告KKR說明指出，李謀偉及其家族為榮化創始人，對於公司的營運及未來發展方向有深刻的認知及瞭解。因此，邀請他們在不超過45%股權比例範圍內，持有Carlton上層控股公司股權，以與KKR相同投資條件，參與Carlton與榮化公司間的股份轉換交易。

KKR期盼在與榮化之間的股份轉換完成後，使本併購案能對榮化未來發展前景創造最佳價值。