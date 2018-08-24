台塑慶讚中元風雨無阻　420桌供品祭好兄弟

典禮在豪大雨中於上午11時由台塑公司董事長林健男主祭，率領各公司主管及員工遵循民俗「三拜」儀式，一拜地官大帝、二拜普渡公、三拜境內眾神駕，祈求廠區運轉順利，員工及廠包商出入平安，現場隆重盛大，與會人士莫不齊心祈求國泰民安、風調雨順。

農曆七月不僅是道教「鬼月」，亦為佛教「慈悲月」，台塑六輕依照民間習俗於24日(農曆7月14日)，於廠區東門停車場盛大舉辦「消災祈安慶讚中元」活動，雖然適逢0823豪大雨侵襲，萬名員工聯合廠內包商準備420桌豐盛供品，風雨無阻祭祀「好兄弟」，並由麥寮中興村中山鎮安宮五年千歲駐駕，協助祭典圓滿。



▲萬名員工聯合廠內包商準備420桌豐盛供品，風雨無阻祭祀「好兄弟」。（圖／記者蘇榮泉攝，2018.08.24）

林健男指出，台塑企業自六輕建廠以來，積極融入地方關懷鄉親，各項重要民俗祭典皆無缺席，每年中元普渡動員廠區員工及包商盛大舉辦祭典，一年比一年隆重，數百輛車輛不斷搬運供品湧進會場，除準備臉盆毛巾供「好兄弟」盥洗外，更有琳瑯滿目豐盛供品及金箔紙錢祭拜，齊心祭祀「好兄弟」。除員工及包商外，麥寮鄉民亦自發性參與，同盼保佑地方平安外，更祈求台灣無災無禍、萬事如意。

祭祀供品除三牲四果外，另備有一批「愛心食物包」，內含油、米、醬油、罐頭及紅綠豆雜糧等日常食品，於祭祀後由麥管部副總經理陳文仰偕同企業員工，將「愛心食物包」親送給斗六一心育幼院、土庫華聖啟能發展中心及斗六創世基金會等單位，而六輕包商亦受此感召，主動將供品分送弱勢團體。

院童收到食物後都非常高興，大聲謝謝大哥哥及大姐姐，雖然「愛心食物包」不能改善其生活，然而禮輕情意重，希冀這份溫情能傳至社會各角落。