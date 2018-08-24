NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
地方總覽北北基桃竹苗中彰投雲嘉南高屏澎宜花東金馬
即時跑馬燈千萬債務爆衝突　男子遭近距離爆頭為選票拉攏柯粉　他諷林昶佐莊孝維遊戲公司炒短線？網友哀：今非昔比
地方

台塑慶讚中元風雨無阻　420桌供品祭好兄弟

記者蘇榮泉／雲林報導2018/08/24 22:59
▲台塑慶讚中元由台塑公司董事長林健男主祭，率領各公司主管及員工遵循民俗「三拜」儀式進行。（圖／記者蘇榮泉攝，2018.08.24）
▲台塑慶讚中元由台塑公司董事長林健男主祭，率領各公司主管及員工遵循民俗「三拜」儀式進行。（圖／記者蘇榮泉攝，2018.08.24）

農曆七月不僅是道教「鬼月」，亦為佛教「慈悲月」，台塑六輕依照民間習俗於24日(農曆7月14日)，於廠區東門停車場盛大舉辦「消災祈安慶讚中元」活動，雖然適逢0823豪大雨侵襲，萬名員工聯合廠內包商準備420桌豐盛供品，風雨無阻祭祀「好兄弟」，並由麥寮中興村中山鎮安宮五年千歲駐駕，協助祭典圓滿。

典禮在豪大雨中於上午11時由台塑公司董事長林健男主祭，率領各公司主管及員工遵循民俗「三拜」儀式，一拜地官大帝、二拜普渡公、三拜境內眾神駕，祈求廠區運轉順利，員工及廠包商出入平安，現場隆重盛大，與會人士莫不齊心祈求國泰民安、風調雨順。


▲萬名員工聯合廠內包商準備420桌豐盛供品，風雨無阻祭祀「好兄弟」。（圖／記者蘇榮泉攝，2018.08.24）

林健男指出，台塑企業自六輕建廠以來，積極融入地方關懷鄉親，各項重要民俗祭典皆無缺席，每年中元普渡動員廠區員工及包商盛大舉辦祭典，一年比一年隆重，數百輛車輛不斷搬運供品湧進會場，除準備臉盆毛巾供「好兄弟」盥洗外，更有琳瑯滿目豐盛供品及金箔紙錢祭拜，齊心祭祀「好兄弟」。除員工及包商外，麥寮鄉民亦自發性參與，同盼保佑地方平安外，更祈求台灣無災無禍、萬事如意。

祭祀供品除三牲四果外，另備有一批「愛心食物包」，內含油、米、醬油、罐頭及紅綠豆雜糧等日常食品，於祭祀後由麥管部副總經理陳文仰偕同企業員工，將「愛心食物包」親送給斗六一心育幼院、土庫華聖啟能發展中心及斗六創世基金會等單位，而六輕包商亦受此感召，主動將供品分送弱勢團體。

院童收到食物後都非常高興，大聲謝謝大哥哥及大姐姐，雖然「愛心食物包」不能改善其生活，然而禮輕情意重，希冀這份溫情能傳至社會各角落。

關鍵字農曆七月鬼月台塑六輕慶讚中元好兄弟
0823豪雨　雲林停電9095戶豪雨成災　張麗善勘災爭取農損補貼

相關新聞

了解更多

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
再現西遊人神魔三界傳說
再現西遊人神魔三界傳說
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
高CP值好屋 便宜入住
高CP值好屋 便宜入住
大型角色扮演頁遊熱力激戰
大型角色扮演頁遊熱力激戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan