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中央社

洛興雅危機滿一週年 難民未來仍無解

中央社2018/08/24 21:44
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社孟加拉科克斯巴扎爾24日綜合外電報導）洛興雅人因與緬甸異族數十年衝突再次爆發而逃往孟加拉，一年後的現在面臨了淒慘的未來，這100萬難民的生活需求日甚，但遣返計畫已破局，援助經費也沒有著落。

去年8月25日洛興雅好戰分子在緬甸若開邦各地對警察及軍事基地發動突襲，引起政府軍鎮壓，聯合國將此鎮壓比喻為「種族清洗」。

軍方焚燒洛興雅人村莊，導致約70萬名洛興雅穆斯林徒步或乘船逃往加拉，大逃亡的速度和規模都前所未見。

孟加拉的科克斯巴扎爾（Cox's Bazar）已經收容約30萬名無國籍的洛興雅人，這場危機讓這個貧困地區面臨沈重壓力。

緬甸表示，願接納出逃的洛興雅人，但不願承認他們的公民身分，反倒稱他們是來自孟加拉的非法移民。

在官僚作風和互不信任阻撓下，緬甸和孟加拉達成的遣返協議無疾而終，目前只遣返不到200人。

緬甸領袖翁山蘇姬本週表示，遣返作業的快慢取決於孟加拉。她也堅稱，洛興雅好戰分子構成的「恐怖主義威脅」仍「存在且真實」。

聯合國帶頭呼籲募款10億美元濟助洛興雅難民，但到3月為止僅募得目標總額的1/3。濟助工作牛步化，令專家感到不安。

世界衛生組織（WHO）緊急應變負責人薩拉瑪（Peter Salama）說：「捐款通常會在（危機發生）頭一年達到高峰…之後要募款就難多了。」

他說，在沒有大量經費挹注下，控制白喉和霍亂等疾病疫情的「顯著」成效可能功虧一簣；至於家庭計畫和心理健康等非救生式協助，也可能無法繼續提供。（譯者：陳昱婷/核稿：張佑之）1070824

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