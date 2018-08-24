洛興雅危機滿一週年 難民未來仍無解

（中央社孟加拉科克斯巴扎爾24日綜合外電報導）洛興雅人因與緬甸異族數十年衝突再次爆發而逃往孟加拉，一年後的現在面臨了淒慘的未來，這100萬難民的生活需求日甚，但遣返計畫已破局，援助經費也沒有著落。

去年8月25日洛興雅好戰分子在緬甸若開邦各地對警察及軍事基地發動突襲，引起政府軍鎮壓，聯合國將此鎮壓比喻為「種族清洗」。

軍方焚燒洛興雅人村莊，導致約70萬名洛興雅穆斯林徒步或乘船逃往加拉，大逃亡的速度和規模都前所未見。

孟加拉的科克斯巴扎爾（Cox's Bazar）已經收容約30萬名無國籍的洛興雅人，這場危機讓這個貧困地區面臨沈重壓力。