台灣高等教育展曼谷登場 技職教育獲肯定

（中央社記者劉得倉曼谷24日專電）俗語說：「給他一條魚，不如教他如何做釣竿」，台灣技職教育在國際間頗負盛名，正在曼谷展出的台灣高等教育展提供海外學子們如何製作釣竿的絕佳機會，有一技在身勝過千萬。

包括台灣科技大學、屏東科技大學、慈濟大學等27所台灣大學院校今天參與在曼谷的泰國台灣高等教育展，向海外學子招手。政府新南向政策中，每年都在海外舉辦台灣高等教育展或高等教育論壇，吸引海外學校及學子前來參觀。

中華民國駐泰國經濟文化辦事處代表童振源表示，台灣的技職教育頗具特色，近來台灣各大學相關系所學程與「泰國4.0」中的十大產業相關的學科系所相鏈結，讓泰國各界瞭解到台灣就讀相關學科，保證未來就業無虞。