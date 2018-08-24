台灣高等教育展曼谷登場 技職教育獲肯定

（中央社記者劉得倉曼谷24日專電）俗語說：「給他一條魚，不如教他如何做釣竿」，台灣技職教育在國際間頗負盛名，正在曼谷展出的台灣高等教育展提供海外學子們如何製作釣竿的絕佳機會，有一技在身勝過千萬。
包括台灣科技大學、屏東科技大學、慈濟大學等27所台灣大學院校今天參與在曼谷的泰國台灣高等教育展，向海外學子招手。政府新南向政策中，每年都在海外舉辦台灣高等教育展或高等教育論壇，吸引海外學校及學子前來參觀。
中華民國駐泰國經濟文化辦事處代表童振源表示，台灣的技職教育頗具特色，近來台灣各大學相關系所學程與「泰國4.0」中的十大產業相關的學科系所相鏈結，讓泰國各界瞭解到台灣就讀相關學科，保證未來就業無虞。
童振源指出，台灣提供包括「教育部台灣獎學金」、「科技部台灣獎學金」及「財團法人國際合作發展基金會國際高等人力培訓外籍生獎學金」，每年約20至25個名額，協助泰國培育所需人才，讓泰國的發展與台灣優勢相結合，促進雙方教育、經濟及產業發展合作。
這次在泰國高等教育展中，以醫學教育及研究享譽國際的慈濟大學生物醫學科學研究所提供全額獎學金博士5名、碩士2名。另有多種獎助學金，獎勵優秀學生前來攻讀。
另外，慈濟大學也開設客製化學程，讓海外學子學業與職涯無縫接軌，就業率100%。
明志科技大學國際中心主任李潔嵐指出，明志科大是第二年參展，特別將學校的特色展現出來，包括學生統一住宿集中管理，大三時由學校篩選實習單位，提供海外或在台灣12個月有薪實習的機會，讓學生更早進行生涯規劃。（編輯：高照芬）1070824