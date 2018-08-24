蔡英文緬懷黃信介：老大帶一群書生　打造台灣民主奇蹟

前民進黨主席許信良寫了一篇「美麗島時代的黃信介」，紀念這位民主前輩，他表示，1970年代最後兩年，是台灣民主運動史的狂飆年代，也是黃金年代，如果沒有這兩年，就不會有今天台灣的民主。而這兩年運動之所以不同於以往，關鍵就是黃信介的領導。

「紀念黃信介90誕辰音樂會」今（24）日在圓山大飯店舉行，在總統府祕書長陳菊的陪同下，總統蔡英文也出席紀念這位偉大的民主前輩，蔡英文表示，在那個風起雲湧的時代，黃信介一個老大帶著一群書生，打造台灣的民主奇蹟；如果威權是漫漫長夜’，「信介仙就是點亮民主天光，最耀眼的火炬」，相信黃信介的精神會繼續帶領我們，一起追求一個更民主、更進步的「美麗島」。

1978年黃信介成立「全國黨外助選團」自任團長，首次把個別黨外候選人的選舉，匯入台灣民主的大洪流，隔年七月，黃成立「美麗島雜誌社」，目標建立一個「沒有黨名的黨」，第一期於當年八月推出，立即洛陽紙貴。當時黃信介已經是「終身職立委」，有錢、身分和地位，但甘冒失去生命、財產、自由的危險，領導黨為運動，無私無我的襟懷，讓黃成為台灣民主運動史上最關鍵的領導人。

蔡英文致詞時表示，黨外運動當中，黃信介是承先啟後的關鍵領袖，既是追求民主的第一代，也培養許許多多從政的優秀後進。在那個風起雲湧的時代，各路英雄豪傑都各有長才，但大家都對黃服氣，都聽黃的話。黃的草莽味和親和力，讓他一呼百應，「一個老大帶著一群書生，打造了台灣的民主奇蹟」。

蔡英文說，不計較是黃信介最受人尊敬的地方。不計個人的榮辱、不畏強權，甚至不怕坐政治黑牢，心裡想的只有突破威權，讓台灣人民真正的當家作主。黃後來因為美麗島事件被關進政治黑牢，放出來不到40分鐘就發表動人演說，「請與我一同告別舊時代」，辭去「終身立委」的職務，要求改選萬年國會。

蔡英文指出，黃信介也是很多人的政治啟蒙者，許許多多的台灣人因為聽了他的演講，受了他的膽識感召，因此投身民主運動，影響了好幾個世代的臺灣人。「如果威權是漫漫長夜，信介仙就是點亮民主天光，最耀眼的火炬」。蔡英文提到，今天現場有很多民主運動的前輩，大家對政治、政策可能有不同想法，但從來不曾懷疑彼此對民主的信念。「我們不只為了信介仙的精神而團聚，更為了對台灣的愛而團結，堅持自由民主的價值就是台灣最大的公約數」。

陳菊則說，永遠的「歐吉桑」信介仙離開已近20年的時間，他一生最掛念台灣的民主，而民主價值現在已深入台灣所有人民心中，自由就像空氣一樣，存在每個人的心裡。過去，隨時會受迫害、坐黑牢，甚至付出生命、家破人亡的威權專制時代已經結束。

陳菊強調，黃信介充滿智慧，也不怕強權壓迫，用開闊的心胸整合黨外各方面人才，讓黨外運動能夠努力向前走。「歐吉桑」留給我們的精神就是不要惶恐，一定要持續打拚，現在台灣已經是自由民主的地方，這是我們的驕傲。大家一定要團結，共同守護美麗自由的台灣。

音樂會接近尾聲時，蔡英文頒贈黃信介家屬代表「讜言弘聲」匾額，以表揚其對台灣民主的貢獻。

這次音樂會民進黨眾多大老都出席，除了蔡英文和陳菊外，民進黨前主席許信良、姚嘉文、施明德夫婦，民進黨新潮流系元老林濁水，促轉會主委黃煌雄、文化部長鄭麗君、立法院院長蘇嘉全、監察院長張博雅、民進黨團總召柯建銘，以及民進黨台北市長參選人姚文智均出席。

