NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
政治總覽黨政要聞國會殿堂兩岸政治名家政治巷仔內國防軍武首都焦點
即時跑馬燈千萬債務爆衝突　男子遭近距離爆頭為選票拉攏柯粉　他諷林昶佐莊孝維遊戲公司炒短線？網友哀：今非昔比
政治

蔡英文緬懷黃信介：老大帶一群書生　打造台灣民主奇蹟

記者林仕祥／台北報導2018/08/24 22:20
▲總統蔡英文頒贈黃信介家屬代表「讜言弘聲」匾額，以表揚其對台灣民主的貢獻。（圖／總統府提供 , 2018.8.24）
▲總統蔡英文頒贈黃信介家屬代表「讜言弘聲」匾額，以表揚其對台灣民主的貢獻。（圖／總統府提供 , 2018.8.24）

「紀念黃信介90誕辰音樂會」今（24）日在圓山大飯店舉行，在總統府祕書長陳菊的陪同下，總統蔡英文也出席紀念這位偉大的民主前輩，蔡英文表示，在那個風起雲湧的時代，黃信介一個老大帶著一群書生，打造台灣的民主奇蹟；如果威權是漫漫長夜’，「信介仙就是點亮民主天光，最耀眼的火炬」，相信黃信介的精神會繼續帶領我們，一起追求一個更民主、更進步的「美麗島」。

前民進黨主席許信良寫了一篇「美麗島時代的黃信介」，紀念這位民主前輩，他表示，1970年代最後兩年，是台灣民主運動史的狂飆年代，也是黃金年代，如果沒有這兩年，就不會有今天台灣的民主。而這兩年運動之所以不同於以往，關鍵就是黃信介的領導。

1978年黃信介成立「全國黨外助選團」自任團長，首次把個別黨外候選人的選舉，匯入台灣民主的大洪流，隔年七月，黃成立「美麗島雜誌社」，目標建立一個「沒有黨名的黨」，第一期於當年八月推出，立即洛陽紙貴。當時黃信介已經是「終身職立委」，有錢、身分和地位，但甘冒失去生命、財產、自由的危險，領導黨為運動，無私無我的襟懷，讓黃成為台灣民主運動史上最關鍵的領導人。

蔡英文致詞時表示，黨外運動當中，黃信介是承先啟後的關鍵領袖，既是追求民主的第一代，也培養許許多多從政的優秀後進。在那個風起雲湧的時代，各路英雄豪傑都各有長才，但大家都對黃服氣，都聽黃的話。黃的草莽味和親和力，讓他一呼百應，「一個老大帶著一群書生，打造了台灣的民主奇蹟」。

蔡英文說，不計較是黃信介最受人尊敬的地方。不計個人的榮辱、不畏強權，甚至不怕坐政治黑牢，心裡想的只有突破威權，讓台灣人民真正的當家作主。黃後來因為美麗島事件被關進政治黑牢，放出來不到40分鐘就發表動人演說，「請與我一同告別舊時代」，辭去「終身立委」的職務，要求改選萬年國會。

蔡英文指出，黃信介也是很多人的政治啟蒙者，許許多多的台灣人因為聽了他的演講，受了他的膽識感召，因此投身民主運動，影響了好幾個世代的臺灣人。「如果威權是漫漫長夜，信介仙就是點亮民主天光，最耀眼的火炬」。蔡英文提到，今天現場有很多民主運動的前輩，大家對政治、政策可能有不同想法，但從來不曾懷疑彼此對民主的信念。「我們不只為了信介仙的精神而團聚，更為了對台灣的愛而團結，堅持自由民主的價值就是台灣最大的公約數」。

陳菊則說，永遠的「歐吉桑」信介仙離開已近20年的時間，他一生最掛念台灣的民主，而民主價值現在已深入台灣所有人民心中，自由就像空氣一樣，存在每個人的心裡。過去，隨時會受迫害、坐黑牢，甚至付出生命、家破人亡的威權專制時代已經結束。

陳菊強調，黃信介充滿智慧，也不怕強權壓迫，用開闊的心胸整合黨外各方面人才，讓黨外運動能夠努力向前走。「歐吉桑」留給我們的精神就是不要惶恐，一定要持續打拚，現在台灣已經是自由民主的地方，這是我們的驕傲。大家一定要團結，共同守護美麗自由的台灣。

音樂會接近尾聲時，蔡英文頒贈黃信介家屬代表「讜言弘聲」匾額，以表揚其對台灣民主的貢獻。

這次音樂會民進黨眾多大老都出席，除了蔡英文和陳菊外，民進黨前主席許信良、姚嘉文、施明德夫婦，民進黨新潮流系元老林濁水，促轉會主委黃煌雄、文化部長鄭麗君、立法院院長蘇嘉全、監察院長張博雅、民進黨團總召柯建銘，以及民進黨台北市長參選人姚文智均出席。
 

關鍵字黃信介蔡英文陳菊美麗島事件許信良
獨派不變　林昶佐：不會簽柯認同卡挨轟講幹話　賴揆發文解釋「韌性」

相關新聞

了解更多

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
再現西遊人神魔三界傳說
再現西遊人神魔三界傳說
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
高CP值好屋 便宜入住
高CP值好屋 便宜入住
大型角色扮演頁遊熱力激戰
大型角色扮演頁遊熱力激戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan