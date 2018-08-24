歐盟移入英國移民 人數持續下滑

過去一年英國的淨移入人數為27萬人。這項數字遠高於英國政府目標。保守黨政府在2010、2015和2017年提出的執政計畫中，都將淨移入人數目標設定為每年10萬人以下。

英國廣播公司（BBC）報導，根據英國國家統計局（ONS）數據，截至今年3月的過去一年歐盟淨移入人數（入境居住至少12個月的移民減去出境移民）為8萬7000人，滑落至2012年水準。

（中央社記者戴雅真倫敦24日專電）隨著英國將於2019年3月脫離歐洲聯盟（EU），根據英國官方統計，歐盟移入英國的移民人數持續下滑。

根據統計，從2017年4月至2018年3月，有約22萬6000名歐盟移民來到英國，13萬8000人離開。

英國國家統計局統計員羅傑斯（Nicola Rogers）說：「移入人數減少，大半來自西歐的原歐盟15國（EU15），這些人是獲得特定職缺而來英國工作的。」

這15國是指歐盟2004年擴大以前的15個會員國，包括奧地利、比利時、丹麥、芬蘭、法國、德國、希臘、愛爾蘭、義大利、盧森堡、荷蘭、葡萄牙、西班牙、瑞典和英國。

另一份勞動力調查報告則顯示，今年4月至6月在英國工作的歐盟公民較去年同期減少8萬6000人。這是這份報告自1997年開始統計以來，年度勞動力減少最多的一次。

住在英國的16歲至64歲居民中，歐盟公民有83.1%在工作，這個比率高於英國公民的75.5%，更高於非歐盟公民的62.9%。（編輯：郭中翰）1070824