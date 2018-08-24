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中央社

中國財長：與美貿易戰不停手 但留意保護企業

中央社2018/08/24 22:02
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社北京24日綜合外電報導）中國財政部長劉昆在今天刊出的訪問中表示，若美國繼續對中國施加關稅措施，中國將繼續予以反擊，但回擊措施會儘可能具針對性，以免傷害中國境內的國內外企業利益。

劉昆接受路透社專訪時說：「我們不願意打貿易戰，但也不怕，對於美國採取的無理舉措，我們只能堅決予以應對。…若美國繼續出招，中國也將採取行動回應，以保護自身利益。」

美中貿易衝突23日加劇，雙方對彼此價值160億美元的進口貨品加徵關稅，且當天結束的美中官員中層級貿易談判，也無任何重大進展跡象。自7月6日以來，全球兩大經濟體合計已對雙方價值1000億美元的貨品加徵關稅。

目前為止，中國已對價值1100億美元的美國貨品採取或提議加徵關稅，清單涵蓋大部分自美國進口貨品，但原油和大型飛機這兩項美國主要產品仍未遭受關稅懲罰。

當劉昆被問到，中國是否考慮對已受影響的美國貨品擴大加徵關稅，他表示，中方將以更精準的方式回應。

劉昆表示：「雖然從美國的進口和自中國的出口從數額上看不一樣，但中國會根據情況採取相應的關稅舉措。」但他並未進一步說明。

劉昆還說，中國知道貿易戰可能波及旁觀者，「當我們採取措施時，我們儘量不傷害在中國的外國企業利益。這也是為何我們採取針對性的關稅措施，儘可能不影響他人」。

另一方面，劉昆說，儘管中美「貿易摩擦」對中國經濟目前衝擊不大，但他擔憂可能造成的失業和生計損失。因此中國政府將提高財政支出，以協助因貿易戰受害的勞工和失業人口。

劉昆還預估，為支持基礎建設投資，中國地方政府今年發債規模將增加，現行季截止時將突破人民幣1兆元（約新台幣45兆元）。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）1070824

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