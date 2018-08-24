出席基隆中元祭 賴清德祈求南台水患救災順利

（中央社記者王朝鈺基隆市24日電）行政院長賴清德今天晚間出席基隆中元祭放水燈遊行，除期盼南台灣水患救災順利外，也允諾支持基隆市修復主普壇，隨後並披上「賴姓宗親會榮譽主任委員」紅色彩帶，與市長林右昌一同遊行。

基隆中元祭放水燈遊行晚間在基隆市區熱鬧登場，今年由全中運開幕大典導演王立安編導，邀請到「九天民俗技藝團」及「十鼓擊樂團」共同演出，開幕劇以擊鼓音樂、舞蹈、旗陣方式彰顯中元祭的起源及意義，同時也象徵族群融合。

賴清德致詞表示，今天很高興參加全台灣最有代表性的中元祭放水燈遊行，除希望國泰民安、風調雨順外，也期盼受到水患影響的南台灣鄉親，後續救災工作能順利成功。