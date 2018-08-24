出席基隆中元祭 賴清德祈求南台水患救災順利

（中央社記者王朝鈺基隆市24日電）行政院長賴清德今天晚間出席基隆中元祭放水燈遊行，除期盼南台灣水患救災順利外，也允諾支持基隆市修復主普壇，隨後並披上「賴姓宗親會榮譽主任委員」紅色彩帶，與市長林右昌一同遊行。
基隆中元祭放水燈遊行晚間在基隆市區熱鬧登場，今年由全中運開幕大典導演王立安編導，邀請到「九天民俗技藝團」及「十鼓擊樂團」共同演出，開幕劇以擊鼓音樂、舞蹈、旗陣方式彰顯中元祭的起源及意義，同時也象徵族群融合。
賴清德致詞表示，今天很高興參加全台灣最有代表性的中元祭放水燈遊行，除希望國泰民安、風調雨順外，也期盼受到水患影響的南台灣鄉親，後續救災工作能順利成功。
他說，基隆中元祭放水燈活動起因於1851年發生漳泉械鬥，當時造成不少死亡，從1855年開始，地方推動中元祭活動，希望大家能放下仇恨。延續100多年的中元祭活動不只是宗教文化活動，還代表和解、重情等大愛精神。
賴清德說，擔任行政院長以來不斷推動台灣建設，其中很重要的方向就是「文化台灣」，藉由政府與地方合作保存在地文化活動，提升台灣文化實力和競爭力，至於賴氏尊長提到基隆市主普壇年久失修問題，行政院一定大力支持，讓活動能繼續辦下去。
基隆市長林右昌表示，邁入164年的基隆中元祭歷史意義就是過去漳泉械鬥後，地方希望以「賽陣頭代替打破頭」流血衝突，透過拚陣、賽陣較勁過程，促進族群融合。
林右昌說，今年適逢由賴姓宗親會輪值主普，賴清德出生新北市萬里區，過去也屬於基隆郡，同宗親的賴清德今天能夠蒞臨，感謝他對基隆與中元祭的支持。（編輯：吳佳穎/方沛清）1070824