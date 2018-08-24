毛利青少年來台尋根 獲贈阿美族情人袋

紐西蘭北島Ngati Manu毛利部族認為台灣原住民族與毛利族人具有深遠關係，並且認為台灣就是「一切開始的地方」，為讓年輕一代瞭解過去祖先的遷徙路線與經歷，因此有Hawaiki Nui(文化尋根；Hawaiki在毛利語意為古老的家園，即祖先的開始/起源之地)計畫。

夷將Icyang表示，紐西蘭是整個南島語族遷徙最南邊地區，然而，雙邊在語言及文化上存在高度的相似性，因此，原民會非常支持由Ngati Manu毛利部族所提出的文化尋根計畫，並且從去年就開始與該部族共同規劃整體行程。

今年首先由紐西蘭選派10名毛利青少年於原住民豐年祭期間來台灣，明年則由台灣選派10名原住民族青少年於懷唐依日期間赴紐，雙方將透過語言、文化、祭儀等活動與課程安排及與部落在地族人的交流，實際讓孩子回到彼此的部落，真實體驗彼此間深厚的連結。

與族人共舞前，夷將Icyang特別致贈訪團每位成員象徵阿美族文化的情人袋，期許每位青年朋友能夠透過情人袋，與這裡的家人建立友誼，裝滿部落滿滿的祝福及臺灣的回憶與收穫。

原民會表示，參訪團今、明兩日在Harawan部落，學習阿美族傳統祭儀文化，結束後將陸續赴磯崎部落、都歷部落、禮納里部落、台灣原住民族文化園區，學習狩獵與生命 (生態)教育、海洋知識、傳統編織與樂舞等文化課程，最後將在屏東縣長榮百合國小參加開學祭儀並學習排灣族文化及語言。（編輯：方沛清）1070824