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中央社

兩韓離散家屬第二輪團聚 3天將共度12小時

中央社2018/08/24 22:30
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社首爾24日綜合外電報導）韓聯社報導，為期3天的兩韓離散家屬第二輪團聚活動今天下午在金剛山拉開序幕，朝思暮想的親人們終於得以相見，流下了激動而幸福的淚水。

南韓方親人趙政基（人名均音譯）生平第一次見到年已88歲的父親趙德容後眼淚奪眶而出。他哽咽地告訴父親，母親在得知父親健在的消息後，50多天前帶著滿滿的思念遺憾地離開了人世。父親當年在戰亂中隻身前往北韓，趙政基當時還在母親的肚子裏。

禹基周見到了86歲的姐姐，姐姐在戰後隨親戚前往北韓接受教育，二人一別就是幾十年，姐妹們由衷感激還能活著再相見。81歲的金正淑緊緊握住姐姐的手哭訴想念之情，1949年姐姐隻身前往北韓清津做工賺錢，隨後戰爭爆發就再也未能與家人取得聯繫。

81歲的權赫讚和權赫賓兄弟一眼就認出了他們在北韓的哥哥（86歲），三兄弟緊緊擁抱在一起，彼此已是熱淚縱橫。探親團中最高齡的百歲老人姜正玉將85歲、人在北韓的妹妹抱在懷中，輕拍安慰。

參加第二輪團聚的南韓方探親團共81家326人，他們將在集體會面後參加南韓方準備的歡迎晚宴。25日上午進行單獨會面並在客房共進午餐，下午進行集體會面，26日進行告別會面並共進午餐，三天內將共度12個小時。（編輯：陳政一）1070824

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