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中央社

國際青年大使出訪6國 為台灣發聲

中央社2018/08/24 21:56
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者侯姿瑩台北24日電）外交部今天表示，75位國際青年大使將出訪南太友邦與新南向目標國家，透過「交流研習」、「志工服務」、「拜會參訪」及「文化外交」在海外為台灣發聲，爭取各國人士對台支持。

外交部發布新聞稿表示，今天舉行「國際青年大使交流計畫」出團授旗典禮，由外交部政務次長徐斯儉主持，帛琉駐台大使歐克麗（Dilmei L. Olkeriil）及菲律賓、泰國駐台官員也出席典禮。

徐斯儉致詞時指出，國際青年大使將前往索羅門群島、帛琉、吐瓦魯、泰國、菲律賓與印度訪問，橫跨全球經貿與戰略的「印度─太平洋」關鍵區域，別具意義。他期盼青年大使藉由實地體驗，思考台灣在印太區域所能扮演的角色。

青年大使代表黃子岳致詞時表示，感謝這項計畫讓台灣年輕世代有機會體驗台灣外交工作，擴展國際交流經驗，青年大使將不負使命完成外交任務。

外交部指出，今年國際青年大使分為3個團隊，26日起分別前往「索羅門群島─泰國」、「帛琉─菲律賓」及「吐瓦魯─印度」進行海外訪問交流10天。出訪活動以「交流研習」、「志工服務」、「拜會參訪」及「文化外交」為四大主軸，並搭配精緻文化演出，在海外為台灣發聲，爭取各國人士的友誼與支持。

外交部表示，國際青年大使交流計畫自民國98年開辦至今，每年選拔國內優秀大專院校學生參與，多年來參與人數已超過1600人。（編輯：林興盟）1070824

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