有雷／《延禧》瓔珞還沒鬥完　「大魔王」袁春望黑化迎戰

宮鬥劇《延禧攻略》劇情邁入尾聲，「令妃」魏瓔珞（吳謹言飾）與繼后嫻妃（佘詩曼）在順嬪（張嘉倪飾）死後，達成協議，換得後宮10年風平浪靜。如今皇子們漸漸長大，誰能獲得儲君一位，備受矚目。這10年來，瓔珞與乾隆皇帝（聶遠飾）生了二男二女，雖然一子不幸夭折，但與皇帝的感情甚好，互相鬥嘴的模樣，讓粉絲直呼：「這老年糖深得我心！」
乾隆拿出一幅傅恆獻上的元代真跡畫作，與原先收藏的同樣畫作對比，要瓔珞看看哪幅才是真跡，但乾隆看到喜愛的作品，總會拿印章蓋個沒完沒了，瓔珞深怕傅恆所獻的真品被蓋滿章印，便指著真跡辯說是贗品。由於乾隆貴為皇帝，也無法被質疑原先收藏的畫作是贗品，因此心意相通的兩人，即便嘴上沒說實話，但心底都明白對方的心思。
▲瓔珞、皇上打情罵俏。（圖／翻攝自愛奇藝，2018.08.24）
▲瓔珞、皇上打情罵俏。（圖／翻攝自愛奇藝，2018.08.24）
乾隆而後指著瓔珞說：「妳也老了！」沒想到瓔珞反虧說：「臣妾再怎麼老，也比皇上年輕16歲。」說不過瓔珞的皇帝，便伸手捏了捏她的臉，完全呈現出「兩老無猜」的甜蜜感。有網友也認為，瓔珞與皇帝能如此恩愛，就是因為兩人的感情超越帝王與妃嬪的關係，儼然就是一對小夫妻。
▲五阿哥遭陷害，瓔珞探望。（圖／翻攝自愛奇藝，2018.08.24）
此外，曾是瓔珞義兄的袁春望，在黑化後就一直跟在繼后身邊，他不僅出言慫恿繼后除掉四阿哥、五阿哥，還設計四阿哥陷害五阿哥，造成繼后與四阿哥間的嫌隙。之後袁春望還會私下與和親王勾結，根本就是繼爾晴之後最討厭的角色，網友紛紛留言詢問：「袁春望什麼時候會下線？」但大魔王可不會如此容易死掉，想必是會鬥到最後一刻的。
▲和親王會跟袁春望勾結。（圖／愛奇藝台灣站提供，2018.08.24）