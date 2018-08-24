有雷／《延禧》瓔珞還沒鬥完　「大魔王」袁春望黑化迎戰

宮鬥劇《延禧攻略》劇情邁入尾聲，「令妃」魏瓔珞（吳謹言飾）與繼后嫻妃（佘詩曼）在順嬪（張嘉倪飾）死後，達成協議，換得後宮10年風平浪靜。如今皇子們漸漸長大，誰能獲得儲君一位，備受矚目。這10年來，瓔珞與乾隆皇帝（聶遠飾）生了二男二女，雖然一子不幸夭折，但與皇帝的感情甚好，互相鬥嘴的模樣，讓粉絲直呼：「這老年糖深得我心！」

乾隆拿出一幅傅恆獻上的元代真跡畫作，與原先收藏的同樣畫作對比，要瓔珞看看哪幅才是真跡，但乾隆看到喜愛的作品，總會拿印章蓋個沒完沒了，瓔珞深怕傅恆所獻的真品被蓋滿章印，便指著真跡辯說是贗品。由於乾隆貴為皇帝，也無法被質疑原先收藏的畫作是贗品，因此心意相通的兩人，即便嘴上沒說實話，但心底都明白對方的心思。