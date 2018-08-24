NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
娛樂總覽日韓流行線西洋發燒星華語名人圈娛樂名家金視獎金視大小事色區
即時跑馬燈千萬債務爆衝突　男子遭近距離爆頭為選票拉攏柯粉　他諷林昶佐莊孝維遊戲公司炒短線？網友哀：今非昔比
娛樂

有雷／《延禧》瓔珞還沒鬥完　「大魔王」袁春望黑化迎戰

記者徐郁雯／綜合報導2018/08/24 22:50
▲袁春望曾是瓔珞的義兄。（圖／愛奇藝台灣站提供，2018.08.24）
▲袁春望曾是瓔珞的義兄。（圖／愛奇藝台灣站提供，2018.08.24）

宮鬥劇《延禧攻略》劇情邁入尾聲，「令妃」魏瓔珞（吳謹言飾）與繼后嫻妃（佘詩曼）在順嬪（張嘉倪飾）死後，達成協議，換得後宮10年風平浪靜。如今皇子們漸漸長大，誰能獲得儲君一位，備受矚目。這10年來，瓔珞與乾隆皇帝（聶遠飾）生了二男二女，雖然一子不幸夭折，但與皇帝的感情甚好，互相鬥嘴的模樣，讓粉絲直呼：「這老年糖深得我心！」

乾隆拿出一幅傅恆獻上的元代真跡畫作，與原先收藏的同樣畫作對比，要瓔珞看看哪幅才是真跡，但乾隆看到喜愛的作品，總會拿印章蓋個沒完沒了，瓔珞深怕傅恆所獻的真品被蓋滿章印，便指著真跡辯說是贗品。由於乾隆貴為皇帝，也無法被質疑原先收藏的畫作是贗品，因此心意相通的兩人，即便嘴上沒說實話，但心底都明白對方的心思。


▲瓔珞、皇上打情罵俏。（圖／翻攝自愛奇藝，2018.08.24）


▲瓔珞、皇上打情罵俏。（圖／翻攝自愛奇藝，2018.08.24）

乾隆而後指著瓔珞說：「妳也老了！」沒想到瓔珞反虧說：「臣妾再怎麼老，也比皇上年輕16歲。」說不過瓔珞的皇帝，便伸手捏了捏她的臉，完全呈現出「兩老無猜」的甜蜜感。有網友也認為，瓔珞與皇帝能如此恩愛，就是因為兩人的感情超越帝王與妃嬪的關係，儼然就是一對小夫妻。


▲五阿哥遭陷害，瓔珞探望。（圖／翻攝自愛奇藝，2018.08.24）

此外，曾是瓔珞義兄的袁春望，在黑化後就一直跟在繼后身邊，他不僅出言慫恿繼后除掉四阿哥、五阿哥，還設計四阿哥陷害五阿哥，造成繼后與四阿哥間的嫌隙。之後袁春望還會私下與和親王勾結，根本就是繼爾晴之後最討厭的角色，網友紛紛留言詢問：「袁春望什麼時候會下線？」但大魔王可不會如此容易死掉，想必是會鬥到最後一刻的。


▲和親王會跟袁春望勾結。（圖／愛奇藝台灣站提供，2018.08.24）

關鍵字延禧攻略吳謹言魏瓔珞袁春望
王力宏兒出生　陳建州備這個送給他男星被誤畢書盡　粉絲拉拍照好尷尬

相關新聞

了解更多

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
再現西遊人神魔三界傳說
再現西遊人神魔三界傳說
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
高CP值好屋 便宜入住
高CP值好屋 便宜入住
大型角色扮演頁遊熱力激戰
大型角色扮演頁遊熱力激戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan