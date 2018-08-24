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〈榮化將下市〉大股東李謀偉與其家族 獲KKR邀請取

鉅亨網2018/08/24 22:51
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榮化 (1704-TW) 今 (24) 日晚間發布重訊表示，KKR 已邀請榮化大股東李謀偉與其家族，在不超過 45% 股權比例的範圍內，持有上層控股公司 Carlton 的股權，除對榮化未來發展前景創造最佳價值，也確保榮化在併購案完成後，能保有產業競爭力，在台灣持續成長，並使榮化具備未來重新申請在申請在台證交所上市的條件。

榮化 7 月底宣布，與全球第三大私募基金 KKR 簽署股份轉換協議，KKR 將以每股 56 元 (含息 2.9 元)，收購榮化 100% 已發行股份，收購總金額高達新台幣 478 億元 (約 15.6 億美元)，待股東臨時會通過私有化、相關主管機關核准後，預計年底前完成交割並終止上市。

此為國內塑化業歷年來交易金額最龐大的跨國併購案，備受市場矚目，而榮化今日也揭露更多股份轉換細節。據榮化引述 KKR 透過法律顧問寄發的電子郵件內容指出，KKR 已邀請榮化大股東李謀偉與其家族，在不超過 45% 股權比例的範圍內，持有上層控股公司 Carlton 的股權，以與 KKR 相同的投資條件，參與 Carlton 與榮化間的股份轉換交易。

KKR 強調，此舉除對榮化未來發展前景創造最佳價值，也確保榮化在併購案完成後，能保有產業競爭力，在台灣持續成長，並使榮化具備未來重新申請在申請在台證交所上市的條件。

據雙方規劃，KKR 將與榮化大股東李謀偉與其家族，合資成立海外控股子公司 Carlton，且 KKR 將透過 1 個或多個關係公司，持有 Carlton 多數股權，並擁有對榮化的控制權，再以設立的 100％台灣子公司楷榮作為此次股份交易的實體，啟動現金收購計畫，完成榮化私有化提案。

KKR 並重申，對台灣未來經濟發展深具信心，因此投資台灣市場是以長期投資為前提，致力於投資優質的台灣公司，並期許透過與被投資的台灣公司經營團隊間緊密合作，幫助被投資的公司根留台灣，繼續在台灣投資，並持續擴充產能，增聘員工與支持員工權益。
 

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