唐嘉鴻渾身是膽 就愛飛在天空的感覺

亞運最前線（中央社記者龍柏安雅加達24日電）渾身是膽的唐嘉鴻，藉由單槓短暫徜徉天際，就是喜歡飛在天空的他，也愛雲霄飛車、大怒神之類的刺激感，其實小時候的他有輕微過動，是體操讓他翻滾人生。

唐嘉鴻受訪時曾透露，他小時候因專注力不足，媽媽帶他去看醫生，經醫生診斷後認定有輕微過動，但發現他對於翻滾、支撐等動作反而很專注，所以建議他去學幼兒體操。

也因如此，讓唐嘉鴻從此一頭栽進體操世界，進而造就出屬於他的亞運金牌。

指導教練林育信坦言，想玩單槓這項運動，膽大是必須的：「槓子在上面這麼高，又有這麼多拋、轉的動作，一般人很難克服。」他也透露，愛徒在5年級時，就已能做出許多高中生才能完成的動作。