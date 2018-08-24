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中央社

唐嘉鴻渾身是膽 就愛飛在天空的感覺

中央社2018/08/24 22:27
中央社 運動 / NOWnews
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亞運最前線（中央社記者龍柏安雅加達24日電）渾身是膽的唐嘉鴻，藉由單槓短暫徜徉天際，就是喜歡飛在天空的他，也愛雲霄飛車、大怒神之類的刺激感，其實小時候的他有輕微過動，是體操讓他翻滾人生。

唐嘉鴻受訪時曾透露，他小時候因專注力不足，媽媽帶他去看醫生，經醫生診斷後認定有輕微過動，但發現他對於翻滾、支撐等動作反而很專注，所以建議他去學幼兒體操。

也因如此，讓唐嘉鴻從此一頭栽進體操世界，進而造就出屬於他的亞運金牌。

指導教練林育信坦言，想玩單槓這項運動，膽大是必須的：「槓子在上面這麼高，又有這麼多拋、轉的動作，一般人很難克服。」他也透露，愛徒在5年級時，就已能做出許多高中生才能完成的動作。

另一方面，林育信也點出，唐嘉鴻對於單槓擺盪時的敏感度超優，就算人在空中旋轉，也能精準抓到橫桿，「這個部分他比李智凱更好」，唐嘉鴻也說，他在空中從不曾感到恐懼，就算人在空中旋轉，「我一直都知道自己在哪裡」。

天生就大膽的唐嘉鴻不諱言，練單槓當然有摔過，但無論跌得再慘，他從來不怕，「因為我想體驗成功的感覺，所以就會一直想要去嘗試」。

這次亞運前，唐嘉鴻原有難度更高的動作，但因完成度還不夠高，因此決定以穩定性較高的6.0動作應戰，他強調，自己未來勢必得要繼續提升、進化，他很清楚，「奧運不會只有這樣子」。（編輯：陳怡璇）1070824

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