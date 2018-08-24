中國豬瘟來自俄羅斯？病毒關係密切

根據科技日報，中國農業科學院哈爾濱獸醫研究所豬傳染病研究室主任仇華吉說，基因定序結果顯示，引起中國本次非洲豬瘟疫情的毒株為基因Ⅱ型，部分基因序列與喬治亞2007株和俄羅斯伊爾庫茨克2017株的相應序列完全一致。

8月3日，中國農業農村部正式發布非洲豬瘟疫情通告，目前已有遼寧、河南、江蘇和浙江4省發現了非洲豬瘟疫情。這是中國首次爆發此種疫情。而非洲豬瘟自2007年傳入俄羅斯，成為俄國和東歐地區流行病，2017年俄國曾發生多起疫情。

（中央社台北24日電）越來越多證據顯示，中國正爆發的非洲豬瘟疫情源頭可能來自俄羅斯。5月時，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）曾表示，如果中國禁止美國豬肉，俄羅斯準備好供應肉豬，努力打進中國市場。

美國權威期刊「科學」（Science）雜誌21日刊登的文章也指出，據中國軍事科學院軍事醫學研究院軍事獸醫研究所13日的一份報告，中國發病死豬的毒株基因型與俄羅斯流行非洲豬瘟病毒的基因型關係密切。

財新網報導，正因為俄羅斯的非洲豬瘟疫情，中國自2008年起開始，對俄羅斯豬肉進口頒布禁令。

不過，黑龍江省商務廳官網8日的訊息顯示，俄羅斯西伯利亞農業集團已開始向中國出口豬副產品，首批24噸，集團計劃未來對中國出口規模達到每月30噸。

在當前中美貿易戰的背景下，中國是否從向美國買豬肉轉而向俄羅斯購買，引發關注。

報導引述彭博5月的消息，蒲亭當時表示，俄羅斯正在努力進入中國市場：「如果中國禁止美國豬肉，我們將準備好供應我們的肉豬。」但蒲亭同時表示，這一努力尚未成功。

5月28日更新的中國海關總署「禁止從動物疫病流行國家/地區輸入的動物及其產品一覽表」中，俄羅斯仍被列為非洲豬瘟疫區。對於中國究竟從俄羅斯進口多少豬肉產品，海關總署並未回覆財新網。

另一個顯示中國的非洲豬瘟與俄羅斯關係密切的跡象是，據俄羅斯衛星通訊社報導，俄羅斯聯邦獸醫及植物衛生監督局新聞處8月4日發布消息表示，在中國發現爆發非洲豬瘟疫情後，該局計劃召開會議風險評估會議，並稱將在10日與中國海關總署舉行電話會談。（編輯：張淑伶）1070824