讚台有強韌抗災能力挨轟　賴清德臉書解釋「韌性」

賴清德在臉書發文表示，這次熱帶低壓造成的雨災，氣象局表示是「罕見降雨」，其總降雨量已經達到 800mm 以上，雲林、高雄、嘉義等地，時降雨更有高達 100mm 以上，比起 7 月間日本關西水災的雨量有過之無不及。而台灣雖然面臨如此強勁的雨勢，但在各地方政府的努力和民眾積極配合下，在水利建設與防災作為上，都有很大的進步，國土抗災的韌性也逐漸提升。同時強調，行政院在第一時間便已跟地方政府保持密切聯繫，隨時掌握各地災情，並要求各部會全力投入救災工作。

熱帶性低氣壓帶來超大豪雨，導致中、南部多處傳出淹水災情，行政院長賴清德 24 日上午表示，此次熱帶低壓在南台灣降雨又大又急，相對於今（ 2018 ）年 7 月日本關西地區的雨量有過之而無不及，顯示台灣強韌抗災能力，言論引發外界批評。賴清德晚間在臉書發文解釋，「韌性」是當代對於國土治理的重要概念，就是我們國家面對天然災害襲擊時，我們減緩傷害、妥適因應、迅速復原的能力。

賴清德指出，台灣整體對於防災、救災的實力持續在進步，另一方面，由於氣候變遷，我們未來面對的挑戰將越來越嚴峻，經過這次的洪災，我們的災害防救一定仍有許多不足之處，他也要求各單位都要能徹底檢討，並提出更完整的計劃來加以改善。

賴清德也提到，經過洪災侵擾，民眾難免會質疑政府多年來的治水建設「真的有效嗎？」對此他表示，每個地方的在地民眾可以比較，在同樣雨勢之下，災情的嚴重程度，相信一定比過去減緩一些，「我也要誠實地說，以台灣現有的防洪水準，無論在哪一個縣市，在超過 100mm/hr 的時雨量下，很難不淹起來。」但若沒有過去這些水利建設，積水將無處可去，水退的速度會更慢，造成的災情也將是數倍以上。

最後，賴清德強調，政府固然可以近一步思考，如何透過防洪工程的再進化，降低在瞬時降雨量大時的淹水機率、強化防災能力，「但不應輕率否定地方政府、水利建設人員長年來的努力。」



▲賴清德臉書全文。（圖／翻攝自賴清德臉書 , 2018.08.24）