USCC報告：中共海外統戰工作 包括滲透台灣

報告說，中國利用所謂「統一戰線」工作以消除對執政的中國共產黨政策與權威的潛在反對源頭，負責的中共統戰部主要關注境內反對派團體，但在海外也有重要任務。中共統戰部指導「海外華人工作」，吸收海外華人和華人團體，也利用附屬組織針對外國個人和國家展開行動。

美國國會的美中經濟暨安全檢討委員會（US-ChinaEconomic and Security Review Commission, USCC）今天公布報告，分析中國共產黨統一戰線工作部的海外活動。

（中央社記者江今葉華盛頓24日專電）美國美中經濟暨安全檢討委員會發布報告，中共統一戰線相關組織在中國外交政策的作用日益增強，其中包括對台灣的滲透，以破壞台灣社會穩定並介入政治以為北京所用。

這些附屬組織部分與中共統戰策略直接相關，有的則沒有很清楚的關係。報告說，中國學生與學者協會與中共統戰組織結構的關係不明顯，但許多活動顯示協會受到中共統戰策略某種程度的指導。

報告說，在中國國家主席暨中共總書記習近平的領導下，統戰相關組織在中國外交政策發揮越來越重要的作用。由於統戰工作的性質，是要透過難以公開證明的聯繫去發揮影響力，也是要在與族群、政治、民族認同等敏感議題有關的領域取得影響力，這讓指控這些統戰工作造成負面影響的人很容易被說成是有偏見。

報告也對中共統一戰線試圖滲透美國、澳洲、紐西蘭與台灣做出分析。

報告以一頁左右的篇幅談「在台灣的政治作戰」，指出中共積極對台灣發動資訊戰、壓制獨立運動、損害台灣政府、招募台灣和第三國政界人士倡導中國的統一目標。運作方式包括贊助到中國旅行、提供工作與貿易機會等。

報告引述前加拿大情報官員、台灣專家寇謐將（JMichael Cole）的意見表示，中共統戰行動的目的不是要對台灣民眾洗腦，讓他們支持統一，而是要製造騷亂，以製造中共出兵的理由。

寇謐將認為，中共統戰行動涉及贊助犯罪組織，以破壞台灣社會穩定並干預政治。報告提到中華統一促進黨總裁張安樂的活動、他與中國國務院台灣事務辦公室的聯繫，以及今年6月檢方起訴新黨王炳忠等3人。

報告說，中共統戰行動對美國構成重大挑戰，可能以違反美國自身利益的方式形塑美國政策，過程中可能存在煽動中國民族主義風險，為中共提供指責美國的另一個藉口。（編輯：郭中翰）1070824