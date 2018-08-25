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財經

【專題】人民幣貶不停／定存套牢別慌　專家建議這樣做

記者顏真真／台北報導2018/08/25 08:49
▲人民幣大幅貶值，也讓定存族很擔心匯損吃掉利息收入，不過，專家表示，人民幣仍長期看升，不要急著解約，這樣反而得不償失。（圖／NOWnews 資料照）
▲人民幣大幅貶值，也讓定存族很擔心匯損吃掉利息收入，不過，專家表示，人民幣仍長期看升，不要急著解約，這樣反而得不償失。（圖／NOWnews 資料照）

人民幣兌美元自6月中間出現急貶，境內人民幣一度觸6.9355，至8月中貶幅逾7%，創下2015年8月11日以來最長貶勢及最大貶幅，讓人民幣定存族相當緊張，擔心賺到利差卻賠了匯差導致資產跟著縮水，市場更有人預期可能見到7字頭。不過銀行提醒，人民幣長期看好，有實力回到6.0以下，因此不用著眼於短期影響，中間都只是插曲，若解約反而得不償失，不僅利息打折，還得支付賠違約金及手續費。

台灣在2013年2月6日開放銀行辦理人民幣存匯業務，想要人民幣定存的投資人不用再跑到大陸開戶定存，在台灣就能做，加上當時人民幣長期看升，定存利率又比新台幣高，吸引不少人搶存，亦推升國內銀行人民幣存款餘額一度來到3382.18億人民幣歷史高點。

不過，人民幣下半年貶不停，讓人民幣定存族擔心賺了利差賠了匯差，其實，存人民幣到底划不划算？要看換匯時間點。

專家表示，由於人民幣貶，往往新台幣也跟著貶，因此人民幣定存的投資效益，得用人民幣兌新台幣匯價來看。以2013年2月6日人民幣存款一開辦就存定存為例，如果不算手續費，當時人民幣兌新台幣匯價約4.767元，而今年8月21日匯價4.488元，再以5年定存平均利率2%（單利）計算，民眾當時存2萬人民幣投入新台幣成本9萬5340元，低目前價值為9萬8736元，還是有小賺。

若是2015年才開始換人民幣，存定存，當時人民幣兌新台幣匯價達5.1元，投入新台幣成本10萬2000元，以3年定存平均利率2%（單利）計算，現在價值剩9萬5146元，利差完全被匯差吃掉。這樣的結果，讓一些投資人擔心是不是要該停損出場，趕快解約？

台新銀行首席外匯分析師陳有忠指出，人民幣定存建議長期投資，因為隨著國力增強，中國大陸目標2025年要成為世界製造強國，人民幣長期看升，尤其2005年7月21日人民幣匯率改革，結束固定匯率制度，改釘住一籃子貨幣的管理式浮動匯率，2015年11月獲准加入特別提款權（SDR）一籃子貨幣，成為全球主要儲備貨幣成員之一。

也由於目前各國人民幣外匯儲備占比仍低，還有成長空間，加上一個貨幣成長都是要20年，日圓也走了20年大多頭，因此，陳有忠表示，2005年至2025年人民幣理應往升值方向走，中間都只是插曲，因此，短期匯價不是著眼點。

王道銀行也認為，除非短期有資金需求，否則不建議提前解約，因為中途解約會有利息打折損失，其中未滿1個月不計息，存滿超過1個月時，利息按起存日與實存期間的定期存款適用利率8折單利計算。

陳有忠也建議民眾沒有必要解約，尤其人民幣兌新台幣在4.5元以下，反而是逢低布局的時點，因這5、6年來只有2007年第2季5、6月曾低到4.334元，後來2017年5、6月就一路走高，今年還曾來到4.71左右，2012年後就沒看過低於4.5以下，而長期來看，未來人民幣兌新台幣會往5靠攏 。

因此，對還沒持有人民幣的投資人，台新銀行建議可建立此部位；原本持有定存者，到期亦可考慮轉投資其他人民幣計價商品，若是個性保守想穩穩賺利息者，建議可以「立即續存，且考慮長天期」。

考量人民幣仍屬外幣中具有相對高利的貨幣，對於目前手中有人民幣定存者，中信銀行建議可持有至到期領息，度過目前急遽貶值的階段，彌補部分本金折損，再視當時人民幣匯率決定是否兌回原始本幣。不過，如果投資人無法承擔貶值風險，目前利息水準也無法完全彌補匯損，則應慎重考慮停損。

至於目前空手的投資人來說，正在等待人民幣布局的機會，雖然市場預期人民幣不排除觸碰到「7」的心理關卡，但考量人民幣兌美金大幅貶值後，中國人民銀行也出手穩定匯率，可望收斂貶值幅度，加上人民幣有每日2萬兌換額度限制，中信銀建議可採定期定額方式投資來累積部位，並降低換匯成本。

此外，搭配人民幣的收益型商品投資可提供部分匯率風險的下檔保護，人民幣定存屬最保守客戶首選，國內多數銀行也有推出不同天期的人民幣優利活動供選擇，可彈性調配資金運用。

台北富邦銀行也指出，相較於歐美主要貨幣，人民幣利率較高，對喜歡固定收益的投資人而言，投資等級的人民幣債券是不錯的投資標的。不過，因預期美元指數在2018年下半仍將走升，非美貨幣（主要為歐元、澳紐幣與人民幣）配置比重不宜過高，人民幣建議控制在15%以內。

關鍵字人民幣定存利率美元銀行匯損
豪雨狂襲　各家人壽啟動緊急應變

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