【專題】人民幣貶不停／7字頭會出現嗎？專家看一關鍵

受到中美貿易戰、中國大陸內部債券違約等內憂外患衝擊，人民幣自4月起迅速走貶，尤其6月中旬川金會、中美貿易戰開打，大陸放手讓人民幣貶破6.4，8月16日境內人民幣兌美元甚至來到6.9355元，創2017年1月4日以來新低，貶幅更一度逾7%，創2015年8月11日以來最長貶勢、最大貶幅。

人民幣兌美元自今（2018）年6月中一路走貶，至8月中貶幅逾7%，也讓握有人民幣資產包括定存族相當擔心，市場甚至預估人民幣兌美元可能會見到7字頭。對此，專家認為，人民幣能否止貶回升，「中美貿易戰進展」仍是觀察重點，至於會不會貶破7.0關卡，市場看法分歧，有人認為大陸央行會力守，也有人認為川普已預言美中協商不會有實質進展，在11月美國期中選舉前，美元仍舊看升，人民幣趨貶，而且貶破「7」的可能性頗高。

雖然近日美國總統川普，又砲轟美國聯準會升息行為傷害美國經濟，並批評中國大陸及歐洲操縱貨幣，加上中國商務部副部長王受文將訪美，與美國財政部副部長馬爾帕斯舉行貿易談判，這是兩國停止談判2個月後的首次會晤，會中可能為11月的川習會鋪路，使中美貿易衝突露出可望解決的曙光，美元指數也從96.98、近14個月新高回落。

為穩定國內經濟與匯市，中國人民銀行亦陸續降準，以提供市場流動性，並提高銀行承作遠匯業務的外匯風險準備金，以增加遠售交易成本，抑制人民幣單向走貶，並同步祭出多項穩定國內市場資金舉措，人民幣兌美元也有回升，但人民幣兌美元從6月中至8月21日仍貶值有6%。

至於人民幣能否止貶回升？花旗（台灣）銀行分析，「中美貿易戰進展」仍是觀察重點，包括中國大陸貨品關稅9月5日諮詢截止期前，美國是否加大對中貿易制裁的力道、美國11月期中選舉前能否取得雙方對貿易問題的共識等，這些都是關鍵。

台新銀行首席外匯分析師陳有忠則認為，川普已預告這次美中重啟貿易談判，不會有什麼實質進展，加上選舉考量，市場認為貿易戰還是會繼續打，因此，只要貿易戰不停，人民幣仍趨貶。

陳有忠分析，雖然2016年大陸因打貪資金大逃亡，導致人民幣大貶，一度觸6.96，但中國大陸官方為避免人民幣崩跌引發更多資金逃亡，當時就力守7.0關卡。但現在人民幣貶值主要是信心問題，並沒有打貪、資金大幅外流因素，反而是因為中國大陸持續壯大，吸引資金進入投資，加上外匯管制，目前大陸沒有非守7.0關卡的壓力，因此，他更預期，在11月美中期選舉前，人民幣兌美元破7的可能性很大，但貶破7也不用太緊張，應該也是緩貶。

星展銀行也對人民幣貶值的狀況保持謹慎，因預期美國聯準會將在9月和12月分別升息1碼，且貿易戰的威脅將於11月美國期中選舉前再次升溫，支撐美元持續走強。此外，川普威脅將對額外2000億美元的中國商品課徵關稅，而7月6日已有340億美元的中國商品關稅生效，只要美國經濟成長維持強勁，且表現優於其他主要經濟體如歐元區和日本，川普抱怨聯準會升息措施的影響將有限。

台北富邦銀行則持不同看法，雖然中美貿易摩擦升溫、地緣政治緊張情勢與聯準會升息，利於美元走升，人民幣在2018年下半仍有貶值壓力，但因川普政府也不樂意美元過於強勢，美元走升將抵消上調關稅的效果，人民幣在整數關卡7止貶機率高。

國泰世華銀行首席經濟學家林啟超也提到，這次中美重啟談判，預期很難有立即性結果，但中國大陸若要硬碰硬，川普態度會更強硬，因此，要讓美國有台階下，人民幣為主的亞洲新興貨幣小幅升值是個方式，即便既有關稅不課可能性低，貿易戰不至於再擴大。

不過，他覺得人民幣也沒有大幅升值條件，因理論上沒意外美國明年可能還會持續升息，而中國大陸要升息則還久，利差問題還是存在，仍將吸引國際資金流向美元，美元仍會偏強，只是不像過去2、3個月一直往上衝。

至於人民幣要貶破7也沒那麼容易。林啟超分析，就美元指數來看，川普上任以來對強勢美元提出3次重要評論，一是在2017年剛上任時，當時美元指數在101至102左右，美元指數跌到97時又評論一次，最近95又評論一次，因此，美元指數是關鍵點。若人民幣要貶至7，美元指數要到99至100左右，這可能性不高，主要是從目前的氣氛來看，川普又對美國聯準會升息行為表達不滿，使得美元回落，人民幣等亞洲貨幣反彈，除非貿易戰擴大，那就另當別論。

星展銀行則調整美元兌人民幣匯價的預估，2018年底預估價位從6.7上調至6.9，但若貿易戰情勢進一步緊張且土耳其危機擴散，進而導致資金流向安全性資產，人民幣則仍可能持續面臨貶值壓力。

王道銀行亦表示，未來人民幣走勢，仍視美中關稅爭議力度與持續性，長期來看，中國大陸央行不會放任人民幣貶值不管，且貿易爭端或土耳其危機終將解決，屆時人民幣將會回歸正常價位波動，或可考慮在適當時機逢低承接人民幣。