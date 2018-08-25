NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
財經總覽產業動態房產理財房市最速報職場新視界
即時跑馬燈蔡英文澄清：不是被災民嗆才下來走還軍公教待遇　林濁水：效法連勝文遊戲公司炒短線？網友哀：今非昔比
財經

【專題】人民幣貶不停／銀行存款不減反增　撿便宜有眉角

記者顏真真／台北報導2018/08/25 14:43
▲人民幣貶不停，不過，根據中央銀行統計，截至2018年7月底人民幣存款餘額不減反增，顯示民眾進場撿便宜，逢低加碼買人民幣。（圖／取自CC0圖庫）
▲人民幣貶不停，不過，根據中央銀行統計，截至2018年7月底人民幣存款餘額不減反增，顯示民眾進場撿便宜，逢低加碼買人民幣。（圖／取自CC0圖庫）

中美貿易戰爆發，人民幣兌美元一路貶破6.9價位，而新台幣兌美元雖然也貶，貶幅不如人民幣，也使得人民幣兌新台幣匯價從4.75元一路來到8月21日的4.488元，貶值了5.52%，讓不少投資人開始「撿便宜」，逆勢加碼人民幣。根據中央銀行統計，7月人民幣存款餘額不減反增，專家則表示，人民幣長期看升，尤其兌新台幣出現近5、6年少見的低於4.5元價位，建議民眾可搭配銀行高利定存，目前最高4%，但也要留意各家定存門檻及限制，才不會看得到吃不到。

根據央行公布最新統計，至今（2018）年7月底，我國外匯指定銀行（DBU）及國際金融業務分行（OBU）合計人民幣存款餘額來到3129.13億人民幣，較6月底增加6.62億人民幣，不僅連續2個月增加，並創3個月新高，而且個人戶增持比企業戶踴躍，活期存款增額又高於定期存款，顯示散戶開始進場撿便宜，逆勢加碼人民幣。

王道銀行也指出，人民幣定存部位穩定成長，並無明顯解約現象；台新銀行目前銀行客戶解約情況不多；台北富邦銀行目前也沒觀察到有大量客戶解約的情況。銀行認為，民眾中途解約不划算，通常利息會改按起存日一般牌告，與實存期間相當期別的定期存款適用利率單利8折計付，例如存滿1個月未滿2個月者，按一個月定期存款牌告利率8折計息，而未存滿1個月中途解約者，不予計息。

至於不少投資人開始逢低加碼人民幣，台新銀行首席外匯分析師陳有忠認為，人民幣兌新台幣在4.5元以下，確實是逢低布局的好時點，主要是過去5、6年來，只有2007年第2季人民幣兌新台幣曾低到4.334元，後來2017年5、6月就一路走高，今年還曾來到4.7左右，2012年後就沒看過低於4.5以下，而長期來看，未來人民幣兌新台幣會往5靠攏 。

星展銀行建議，積極型且長期的投資人，可承受波動者可考慮分批布局，降低人民幣續貶的風險；若是保守型而無法承受波動者建議觀望，等待市場情勢回穩再重新評估。

中信銀行認為人民幣定存屬最保守客戶首選，國內多數銀行也有推出不同天期的人民幣優利活動供選擇，投資人可彈性調配資金運用。台北富邦銀行分析，在進行外幣資產配置時，外幣定存通常被定位為相對穩健的部位，尤其外幣優利定存主要是有3、6、12個月不同存期可選擇，投資人也可以依自己短中長期作資金配置，讓資金更可以彈性運用。

目前國內不少銀行也祭出人民幣高利定存優惠方案吸金，其中滙豐銀行至8月底12月期年息達4%、3個月期3.5%；新光銀行也提供6個月期年息最高3.88%；合庫銀行加碼回饋6個月期定期年息3.35%；花旗銀行7天期年息3%、1個月期年息2%；王道銀行12個月期年息也有3%。

不過，銀行也提醒，各家銀行對於優惠定存所設最低承作金額、可承作額度上限、專案到期日、新資金之要求、承作對象等條件不一，建議在選擇各家產品時，可先向銀行詢問清楚，並考量配置外幣時可能產生的匯率風險。以王道銀行來說，2萬人民幣就能享1年期3%高利，外幣開戶、換匯及開立定存全程線上操作不必臨櫃，9月底前從他行匯入免收手續費。

新光銀行要單筆承做10萬人民幣才能享6個月年息3.88%，2萬至10萬人民幣年息3.8%；合庫銀行則不限新舊資金，只要單筆達人民幣2萬以上或網路轉存達人民幣1萬以上即可適用。花旗銀行則是以非人民幣資金轉存、單筆承作1萬5千人民幣才享有優惠利率；滙豐銀行則要理財客戶新資金單筆等值新台幣30萬元以上適用。

雖然人民幣定存收益相對較高，但需承受的風險為貨幣貶值，星展銀行提醒，投資人應留意，若人民幣兌匯價自近期約6.9價位貶破7，人民幣貶值約1.4%，投資人所期待的收益便會受人民幣貶值的影響而降低，投資人應視自身對外幣匯率風險的承受度，觀察匯率走勢後選擇合宜時機進行換匯，採分批方式購入外幣後承作定存，平均買進成本以分攤匯兌風險。
 

關鍵字人民幣定存利率銀行新台幣解約央行
民幣定存套牢別慌　專家建議這樣做人民幣會貶破7？專家點出這是關鍵

相關新聞

了解更多

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
再現西遊人神魔三界傳說
再現西遊人神魔三界傳說
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
高CP值好屋 便宜入住
高CP值好屋 便宜入住
大型角色扮演頁遊熱力激戰
大型角色扮演頁遊熱力激戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan