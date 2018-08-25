【專題】人民幣貶不停／銀行存款不減反增　撿便宜有眉角

根據央行公布最新統計，至今（2018）年7月底，我國外匯指定銀行（DBU）及國際金融業務分行（OBU）合計人民幣存款餘額來到3129.13億人民幣，較6月底增加6.62億人民幣，不僅連續2個月增加，並創3個月新高，而且個人戶增持比企業戶踴躍，活期存款增額又高於定期存款，顯示散戶開始進場撿便宜，逆勢加碼人民幣。

中美貿易戰爆發，人民幣兌美元一路貶破6.9價位，而新台幣兌美元雖然也貶，貶幅不如人民幣，也使得人民幣兌新台幣匯價從4.75元一路來到8月21日的4.488元，貶值了5.52%，讓不少投資人開始「撿便宜」，逆勢加碼人民幣。根據中央銀行統計，7月人民幣存款餘額不減反增，專家則表示，人民幣長期看升，尤其兌新台幣出現近5、6年少見的低於4.5元價位，建議民眾可搭配銀行高利定存，目前最高4%，但也要留意各家定存門檻及限制，才不會看得到吃不到。

王道銀行也指出，人民幣定存部位穩定成長，並無明顯解約現象；台新銀行目前銀行客戶解約情況不多；台北富邦銀行目前也沒觀察到有大量客戶解約的情況。銀行認為，民眾中途解約不划算，通常利息會改按起存日一般牌告，與實存期間相當期別的定期存款適用利率單利8折計付，例如存滿1個月未滿2個月者，按一個月定期存款牌告利率8折計息，而未存滿1個月中途解約者，不予計息。

至於不少投資人開始逢低加碼人民幣，台新銀行首席外匯分析師陳有忠認為，人民幣兌新台幣在4.5元以下，確實是逢低布局的好時點，主要是過去5、6年來，只有2007年第2季人民幣兌新台幣曾低到4.334元，後來2017年5、6月就一路走高，今年還曾來到4.7左右，2012年後就沒看過低於4.5以下，而長期來看，未來人民幣兌新台幣會往5靠攏 。

星展銀行建議，積極型且長期的投資人，可承受波動者可考慮分批布局，降低人民幣續貶的風險；若是保守型而無法承受波動者建議觀望，等待市場情勢回穩再重新評估。

中信銀行認為人民幣定存屬最保守客戶首選，國內多數銀行也有推出不同天期的人民幣優利活動供選擇，投資人可彈性調配資金運用。台北富邦銀行分析，在進行外幣資產配置時，外幣定存通常被定位為相對穩健的部位，尤其外幣優利定存主要是有3、6、12個月不同存期可選擇，投資人也可以依自己短中長期作資金配置，讓資金更可以彈性運用。

目前國內不少銀行也祭出人民幣高利定存優惠方案吸金，其中滙豐銀行至8月底12月期年息達4%、3個月期3.5%；新光銀行也提供6個月期年息最高3.88%；合庫銀行加碼回饋6個月期定期年息3.35%；花旗銀行7天期年息3%、1個月期年息2%；王道銀行12個月期年息也有3%。

不過，銀行也提醒，各家銀行對於優惠定存所設最低承作金額、可承作額度上限、專案到期日、新資金之要求、承作對象等條件不一，建議在選擇各家產品時，可先向銀行詢問清楚，並考量配置外幣時可能產生的匯率風險。以王道銀行來說，2萬人民幣就能享1年期3%高利，外幣開戶、換匯及開立定存全程線上操作不必臨櫃，9月底前從他行匯入免收手續費。

新光銀行要單筆承做10萬人民幣才能享6個月年息3.88%，2萬至10萬人民幣年息3.8%；合庫銀行則不限新舊資金，只要單筆達人民幣2萬以上或網路轉存達人民幣1萬以上即可適用。花旗銀行則是以非人民幣資金轉存、單筆承作1萬5千人民幣才享有優惠利率；滙豐銀行則要理財客戶新資金單筆等值新台幣30萬元以上適用。

雖然人民幣定存收益相對較高，但需承受的風險為貨幣貶值，星展銀行提醒，投資人應留意，若人民幣兌匯價自近期約6.9價位貶破7，人民幣貶值約1.4%，投資人所期待的收益便會受人民幣貶值的影響而降低，投資人應視自身對外幣匯率風險的承受度，觀察匯率走勢後選擇合宜時機進行換匯，採分批方式購入外幣後承作定存，平均買進成本以分攤匯兌風險。

