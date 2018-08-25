名家論壇》洪孟楷／蔡英文憑什麼喊團結？

蔡英文政府上任到現在，內政失利就不再贅述；兩岸、外交上更是令人感到無力，尤其是我國在外優秀的外交官員，每位能特考當上外交人員，對於國家發展總都有一番抱負，然而在上位者的政治意識形態作祟，百日來三個斷交，除了第一線官員無力外，國內媒體及民眾好像也已無感，看著那千篇一律的罵中共、罵對方貪得無厭，就是不曾檢討執政黨本身，難怪一錯再錯、斷了又斷。

兩年三個月內五個國家與我國斷交，其中巴拿馬百年邦交情誼、薩爾瓦多也高達85年建交，如今一一斷交。國際上目前我邦交國僅剩17個，狹義代表僅剩17國認定中華民國存在，這種窘境，可能是自開國來最為嚴峻之境，且短期內恐怕還看不見盡頭，仍有多個邦交國岌岌可危，造成此情況的執政者，最當負責！

為何蔡英文要負最大責任？因為這是在野時的民進黨要求！因為民進黨在野時既酸馬時期「外交休兵」為「外交休克」，又說斷交代表兩岸關係不力、政策錯誤；用同一標準，現在的蔡政府不只休克，根本已經入加護病房以葉克膜維生，奄奄一息足以形容。

從來不認為我國的國際空間是唾手可得，畢竟放眼國際，我國地小、人少，旁有世界第二大經濟體為鄰，所以過去能在國際上佔有一席之地，本就不易；而發展過程風雨不會輕易停止，這更有賴領導人有智慧帶領。如同汪洋中的帆船，我們無法控制狂風巨浪的行程，但船長有責任挑選平靜的浪間通行、有賴經驗的判斷選擇浪小的時刻前進，這才是合格的船長不是嗎？

現在的蔡英文，就像個明知浪高還硬碰硬的魯莽舵手，正面對決後碰得遍體鱗傷，在破碎的甲板上指責為何全體船員都不團結？問題是，當初選你擔任船長時，你不是才答應要維持平穩的航道行走嗎？現在兩年內撞了五個大礁石，不怪開船的你、難道要怪礁石為何不躲開？

而過往兩年多，對內用不當黨產條例、促轉條例磨刀霍霍針對國民黨而來；口說正義卻大刀一砍向軍公教退休年金；一年內兩次勞基法大轉彎、讓勞方不滿意、資方不領情、消費者因為物價上漲而造成三輸局面；以上種種，哪一個不是撕裂族群、造成對立之處？現在更有媚日代表謝長廷搶發言要打壓台灣為慰安婦阿嬤發聲的權利，別說蔡英文沒資格呼喊團結，就連破壞團結的始作俑者也是民進黨，在這前提下，呼喊口號是最廉價的作秀。

所以，除非不當家，否則領導者越是振臂疾呼團結，代表他越沒能力整合全體，因為在人類社會中，團結從來就不是嘴說就能達成。而最令人諷刺的，三年前的今天，蔡英文在其臉書上發表篇名為「團結台灣是領導人的責任」的文章，但對比現在所作所為，以及外交上無能的失政；蔡總統，分化是你、破壞是你、政治意識作祟是你，你是最沒有資格喊團結的領導人。

●作者：洪孟楷／國民黨文傳會副主委

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