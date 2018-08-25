影／空污改善配套措施不足　劉建國：百姓財產受到傷害

劉建國說，在7月29日蔡英文總統南下雲林參與授旗活動時，針對這次的空污改善政策，表示還有很多需要檢討的空間，一定要有合乎情理的相關配套措施，並廣聽民間意見。劉建國要求環保署針對相關的補助辦法，必需召開專家咨詢會、公聽會，以取得最大共識，一同解決車主疑慮及降低空污，共創雙贏。

立委劉建國針對空污法三讀後，環保署沒有積極擬定良善的配套措施，造成車主與社會巨大的恐慌，全國各級民代都接受到非常多車主的陳情，雲林縣民進黨的基層黨公職也陸續接受到陳情與反應，一致認為配套措施不足，百姓財產受到傷害。



▲立委劉建國要求環保署針對相關的補助辦法，必需召開專家咨詢會、公聽會，以取得最大共識，一同解決車主疑慮及降低空污，共創雙贏。（圖／記者蘇榮泉攝，2018.08.24）

24日中午劉建國與車主代表及縣議會副議長蘇俊豪、縣議員廖秋萍、廖錦珠、許志豪、周秀月、蔡秋敏、吳滄得、斗六市民代表會副主席李政達、市民代表曾博鴻、民進黨提名斗六市長候選人林慧如、縣議員蔡岳儒特助陳智裕一起召開記者會，向中央表達在執行政策時必須與人民做良善的溝通，一定要有合乎情理的相關配套措施，並廣聽民間意見。



劉建國指出，環保署去年8月16日公布淘汰老舊大型柴油車補助辦法，對一、二期柴油車進行汰換補助，然而作法竟然是依照車重來決定補助金額，對於車主而言，車輛就是他們的工作夥伴，環保署竟要車主把自己的工作夥伴秤重賣出，而且一台柴油大車，動輒200萬元起跳，依環保署的秤重表，24噸以上，一期只有30萬補助、二期40萬，既無誘因，對於車主更是完全的不尊重，環保署首先應立即檢討補助辦法。



▲李紹福指政府在推動這個政策之前，應該要給車主有緩衝的時間，才不會讓百姓財產受到傷害。（圖／記者蘇榮泉攝，2018.08.24）



台灣區混凝土壓送工程協會理事李紹福表示，配套措施不足取決於緩衝期的時間不夠，政府在推動這個政策之前，應該要給車主有緩衝的時間，要循序漸進，才不會讓百姓財產受到傷害，緩衝期夠，中古車市場活絡，讓人民財產與生計受到保障，就更確實的能支持空汙法，讓空汙法真正的實施。

老車共存個人工作者李文權表示，基於空汙法修法後有許多配套措施尚未完善的地方，經由民眾陳情反映後，環保署舉辦說明會政策朝令夕改，讓民眾不知所措，改善空汙減少一、二期車輛，不是環保署一紙公文就能解決，應該由行政院邀集各部會協商(包含經濟、財政、交通、環保)及廣納民意協調後再擬定章程實施，這樣才能真正達到政府對於改善空汙的目標。

副議長蘇俊豪、議員蔡秋敏沉重的說，在地方接收到很多民眾反映政府這個政策，是不是應該暫緩，空汙固然重要但是人民的生計更是重要，這個法令在都市可能較無爭議，因為在都市交通非常方便，但是這政策在我們雲林縣是非常不適用的，在鄉下地方生計可能就非常困苦，這樣對民眾更是雪上加霜，所以這政策用在本縣車主是非常不公平，所以在這裡要呼籲政府這項政策的配套方案可以再檢討然後改善更加完整或者讓老車自然老舊淘汰，對於車主的建議雲林縣議會黨團也會提案由縣政府向中央陳情。

斗六市長參選人林慧如表示，在跑基層拜訪的行程中常常聽到民眾反映的聲音，這樣看來目前就是政府還沒有掌握好這個社會現象，政府本來應該是為人民解決問題的而不是變成問題製造者，在雲林這個地方工地的挖土機、民眾乘坐的巴士等等都不是新的而是中古的這就是雲林的社會現象，所以站出來要求中央政府好好的處理，了解完整的配套措施該如何做，研議好再去執行。

劉建國接著針對三期車加裝濾煙表示，環保署要求三期車必需加裝濾煙器，但濾煙器市售從20幾萬至90幾萬不等，全依照車型狀況來挑選，安裝費還需另計，但環保署提供的補助，竟沒有統一計價公式，一樣為315,000元的濾煙器，A業者補助130,000，B業者補助110,000，要車主如何適從？且最高只補助到15萬，完全沒有考慮到因車體關係，必需用到80甚至90萬濾煙器的車主。

劉建國表示，環保署說要給車主的優惠利率，補貼1%購車利息，但這是107年的方案，明年再辦補貼就降至0.85%，109年降至0.75%，劉建國痛斥，環保署所謂的優惠方案就是逼車主必需在半年內，決定換車並且籌出頭期款，但只剩半年了，環保署說明會還有三場未辦，相關細節也都未到位。

他指出，大車車主也期盼空氣能變好，但車主最詬病的就是環保署的排氣檢驗，環保署使用的排氣檢驗方式為「急加速污染排放」，將油門踩死，使車輛全速運轉，這樣的作法是否合宜？有無傷害車體零件疑慮？可否參考國外間歇性加速的檢驗方式。車主與環保署溝通過但始終都沒有得到滿意的回應，環保署如此消極，如何讓車主能安心的將車交給環保署檢驗？又如應由環保署出面，與財政部洽談降低柴油貨車的關稅，直接使新車價格下降，藉此增加車主汰換意願，但仍至至今沒有看見環保署有具體作為。