孫安佐案 聯邦法院28日召開認罪庭

聯邦機關隨後指控孫安佐以非移民簽證在美國非法持有彈藥，孫安佐6月6日在賓州東區聯邦地區法院出庭面對指控。以非移民簽證在美國持有彈藥屬於聯邦重罪（felony），最重可處10年徒刑、罰款25萬美元及3年獄後監督（supervised release）。

孫安佐3月下旬被控恐嚇開槍掃射在賓州就讀的高中，遭美國警方逮捕，6月4日在賓州德拉瓦郡中級民刑法院就恐怖威脅罪認罪，法官判處4至23個月徒刑，並同意由聯邦機關接管本案。

（中央社記者尹俊傑紐約24日專電）藝人孫鵬、狄鶯之子孫安佐被控在美非法持有彈藥，聯邦法院通知，將於28日在費城召開認罪庭。孫安佐被控聯邦重罪，若與檢方達成協議並當庭認罪，法官可能直接判刑。

依照聯邦速審法，檢方應於孫安佐出庭30天內正式起訴，但檢方兩度聲請起訴期限展延30天，都獲法官同意，孫安佐因此持續被拘留。

院方8月22日發出開庭通知，宣布孫安佐案認罪庭（arraignment and plea）定於28日上午11時（台北時間28日晚間11時）在位於費城的賓州東區聯邦地區法院召開，承審法官為昆諾斯（Nitza I. QuinonesAlejandro）。

在認罪庭上，法官將告知被告起訴罪名，詢問是否認罪。被告如與檢方達成協議並當庭認罪，法官除告知認罪後不進行公審等法律後果，通常會接受認罪協議並據以判刑；被告若不認罪，法官將排定審判日期，決定是否讓被告在審判庭前交保。

聯邦檢方先前兩度聲請展延起訴期限，都提及控辯雙方持續討論以非公審處置（non-trial disposition）解決孫安佐案。

賓州上達比（Upper Darby）警方3月在孫安佐寄宿家庭起出超過1600發彈藥。聯邦檢方認定，持有非移民簽證的孫安佐透過網購跨州取得這些彈藥，並於21日通知孫安佐，美國政府將沒收這些彈藥。

18歲的孫安佐遭逮捕後，原本因留學美國持有的學生簽證已失效，他的辯護律師爭取早日遣返回台。聯邦檢察官麥史文（William M. McSwain）6月指出，孫安佐若遭定罪，遞解出境後將永久不得入境美國。（編輯：徐睿承）1070825