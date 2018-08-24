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中央社

白宮關切台薩斷交 分析：波頓發揮影響力

中央社2018/08/25 07:55
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者尹俊傑紐約24日專電）美國白宮罕見發表聲明關切台薩斷交，專家認為，友台立場鮮明的白宮國家安全顧問波頓是幕後推手，美方指中國政治干擾西半球，顯示中方觸角伸向拉美，已衝擊美國戰略利益。

薩爾瓦多21日與中華民國斷交、並和中華人民共和國建交，白宮23日以新聞發言人名義發表聲明，指中國造成兩岸關係不穩定，並「明顯干涉」西半球國家內政。這份聲明也嚴詞批評薩爾瓦多，提到美方將重新評估美薩關係。

紐約時報報導，北京不斷企圖挖走中華民國邦交國，上述聲明是美方迄今對中國最強烈的抨擊，比巴拿馬、多明尼加先前棄台就中後美國國務院談話強硬許多，反映中國在拉丁美洲影響力不斷加深，令美方日益憂心。

駐台北的亞洲政治風險顧問方恩格（Ross DarrellFeingold）分析，美國政府過去不常發表這種言論，因為美國1979年就曾棄台就中。他認為白宮態度轉趨強硬，可能是友台立場鮮明的波頓（John Bolton）在幕後發揮影響力。

他說：「波頓一向支持台灣，包括改變對美中台關係的傳統處理方法，因此，美國對中國企圖壓縮台灣國際空間的回應出現變化，並不令人意外。」

薩爾瓦多是繼去年6月巴拿馬、今年5月多明尼加後，一年多來第3個與中華民國斷交、並和中華人民共和國建交的拉丁美洲國家。薩爾瓦多斷交後，中華民國剩下17個邦交國。

費城智庫外交政策研究所（FPRI）研究員善學（Thomas J. Shattuck）撰文指出，北京挖走台灣在拉丁美洲的友邦，對美國構成戰略威脅，薩爾瓦多棄台就中，短期內恐對美國在西半球的安全與優勢地位產生不利影響。

中國近年推動「一帶一路」計畫，意圖以投資沿線國家港口串成所謂的珍珠鏈，並在東非國家吉布地建立共軍首個海外軍事基地。善學寫道，美國如今肯定會納悶，中國對薩爾瓦多究竟有什麼盤算？

曾在台進修的善學表示，台灣維持邦交國數量與美國遏制中國擴張的戰略利益直接吻合，就算中國企業以商業協議買下並經營薩爾瓦多開發的聯合港（Port ofLa Union），美方也肯定無法接受。

善學指出，這種商業協議可能用華麗言語包裝，宣稱中國投資將造福薩爾瓦多人民，但從「一帶一路」沿線國家觀察，實際情況並非如此。台灣失去薩爾瓦多這個如此接近美國本土的友邦，可能會讓美國很頭痛。（編輯：陳俊碩）1070825

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