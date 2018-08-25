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娛樂

男星被誤認為畢書盡　粉絲強拉拍照好尷尬

記者翁新涵╱台北報導2018/08/25 11:28
▲張立昂在片中飾演「無臉男」。（圖／群星瑞智，2018.08.25）
▲張立昂在片中飾演「無臉男」。（圖／群星瑞智，2018.08.25）

戲劇男神張立昂演出電影《有五個姊姊的我就註定要單身了啊！》，竟是一個無法露出帥臉的「無臉男」，在片中永遠以背面或側面示人，連名字都叫作「徐焦男」，音近「虛焦」，讓他笑說這個角色是他出道演戲以來最大的挑戰。

張立昂坦言剛拿到劇本有嚇一大跳，笑說：「我看完劇本發現徐焦男的臉根本無時無刻被擋住，我還問了經紀人好幾次，都是肯定的答案，覺得這劇本真的很鬧，太有趣了！」為此，張立昂開始參考及研究電影《蝙蝠俠》及《自殺突擊隊》裡面小丑的角色，他表示：「如果臉部不能用的話，那我每個肢體動作及聲音、笑聲都很重要，所以每個小細節演出我都想過一遍然後列出來要怎麼演，是很有趣的嘗試。」


▲張立昂即使出現也是側臉。（圖／群星瑞智，2018.08.25）

張立昂在片中扮演常常被同學忽略的「虛焦男」，現實生活中也發生過「虛焦」事件，他笑說：「有一次走在路上被粉絲叫住要合照，結果沒想到被誤認為是畢書盡！當時真的很尷尬，但我還是跟他合照了！更好笑的是那天阿達也在場，他還把阿達誤認為張震嶽，讓他哭笑不得！」 

其實在電影中，張立昂是個默默守護女主角的癡情男子，問他現實生活中有哪一段戀情讓他印象最深刻？他透露在國外念書時曾經為了追一個女生追了半年，後來交往了三年多因為遠距離而分手；他表示：「比較難忘的是當初在追這個女生時，剛好有另一位同學也很喜歡她，我記得那時候一起去聯誼，我跟他就來個”公平競爭”，各自拿出自己擅長的才華去追這位女生！我那個同學是高爾夫國手，在聯誼時約這位女生去打迷你高爾夫，當時我在旁邊看他帥氣揮桿然後一桿進洞，心裡不是滋味！不過後來我是靠著彈吉他對她唱情歌，成功追到了這位女生。」

關鍵字張立昂有五個姊姊的我就註定要單身了啊！
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