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宜蘭之光「翻滾吧！男孩」躍上國際體壇　勇奪亞運三獎牌

記者李清貴／宜蘭報導2018/08/25 10:28
▲宜蘭縣政府24日指派教育處體健科長楊沛勳及公正國小校長簡信斌到亞運體操選手家中表達祝賀之意。（圖／宜蘭縣政府提供 , 2018.08.25)
▲宜蘭縣政府24日指派教育處體健科長楊沛勳及公正國小校長簡信斌到亞運體操選手家中表達祝賀之意。（圖／宜蘭縣政府提供 , 2018.08.25)

2018年雅加達亞洲運動會中華代表隊在體操項目屢創佳績，李智凱、唐嘉鴻、陳智郁分別在鞍馬、地板、吊環項目奪下金、銀、銅牌，而他們都是來自宜蘭縣的體操搖籃羅東鎮公正國小。其中李智凱更是紀錄片「翻滾吧！男孩」的主角之一，而唐嘉鴻、陳智郁也都是該記錄片教練林育信的學生，這次在亞運大放異彩，不但是台灣之光，也是宜蘭之光，24日宜蘭縣政府特別派人至選手家裡表達祝賀。

2005年爆紅的紀錄片「翻滾吧！男孩」記錄羅東鎮公正國小體操隊訓練的艱辛過程，由體操隊教練林育信的弟弟林育賢執導，記錄片當中有七位小朋友被戲稱為「七小福」，而李智凱就是其中之一。有「菜市場凱」稱號的李智凱，23日在亞運以拿手的「湯瑪士迴旋」奪下中華體操隊在亞運史上的第1面金牌。這是他繼去年台北世大運以15.3分的完美表現摘下我國體操史上首面世大運金牌之後，再一次傑出表現。

24日拿下中華隊亞運史上首面體操地板項目銀牌的唐嘉鴻，全身上下開過4次刀，但憑著對體操的熱愛、一路堅持，終於展現亮眼成績，奧運一直是唐嘉鴻的目標，亞運奪銀對他而言是一大鼓勵，也為邁進奧運增添不少信心。

「吊環王子」陳智郁帶傷上陣勇奪體操吊環銅牌，這次亞運將是陳智郁國際大賽的最終戰，肩膀的傷勢讓他完成動作後痛到沒辦法抬起頭。陳智郁曾經在2010年廣州亞運拿下銅牌，8年後告別體操選手生涯前夕，再用1面銅牌畫下完美句點。

為表達對這些體壇宜蘭之光的祝賀，宜蘭縣政府24日指派教育處體健科長楊沛勳及公正國小校長簡信斌到選手家中表達祝賀之意，除了預祝他們在未來的各項國際賽事都能勇奪佳績為國為故鄉宜蘭爭光，也讓全世界看到宜蘭「翻滾吧！男孩」的故事。



▲宜蘭縣政府24日指派教育處體健科長楊沛勳及公正國小校長簡信斌，到亞運體操選手李智凱家中表達祝賀之意。（圖／宜蘭縣政府提供 , 2018.08.25)

關鍵字亞運體操翻滾吧！男孩
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