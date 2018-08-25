宜蘭之光「翻滾吧！男孩」躍上國際體壇　勇奪亞運三獎牌

2018年雅加達亞洲運動會中華代表隊在體操項目屢創佳績，李智凱、唐嘉鴻、陳智郁分別在鞍馬、地板、吊環項目奪下金、銀、銅牌，而他們都是來自宜蘭縣的體操搖籃羅東鎮公正國小。其中李智凱更是紀錄片「翻滾吧！男孩」的主角之一，而唐嘉鴻、陳智郁也都是該記錄片教練林育信的學生，這次在亞運大放異彩，不但是台灣之光，也是宜蘭之光，24日宜蘭縣政府特別派人至選手家裡表達祝賀。

2005年爆紅的紀錄片「翻滾吧！男孩」記錄羅東鎮公正國小體操隊訓練的艱辛過程，由體操隊教練林育信的弟弟林育賢執導，記錄片當中有七位小朋友被戲稱為「七小福」，而李智凱就是其中之一。有「菜市場凱」稱號的李智凱，23日在亞運以拿手的「湯瑪士迴旋」奪下中華體操隊在亞運史上的第1面金牌。這是他繼去年台北世大運以15.3分的完美表現摘下我國體操史上首面世大運金牌之後，再一次傑出表現。