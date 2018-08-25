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中央社

加學者籲加拿大與台灣擴大安全領域合作

中央社2018/08/25 08:24
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者胡玉立多倫多24日專電）加拿大學者勒哈（Eric Lerhe）在總統蔡英文出訪友邦過境美國之後，撰文呼籲加拿大政府檢討並鬆綁對台灣僵硬的一中政策，尤應與台灣擴大安全領域的合作。

例如帶頭推動台灣加入「環太平洋軍演」等多國軍事演習。

勒哈曾任加拿大皇家海軍太平洋艦隊指揮官，他以麥克唐納-勞裡埃研究所（Macdonald-LaurierInstitute）資深研究員身分，22日在該渥太華知名智庫網站，以「鬆綁渥太華對台灣僵硬之『一中政策』」（Loosening Ottawa’s Rigid “One-China” Policyon Taiwan）為題，從台美關係談起，檢視當前台加關係。

勒哈在文中表示，蔡英文總統日前在洛杉磯表示「無人能抹殺台灣之存在」，是台灣領導人多年來首度在美國發表的公開談話。她的出訪，正值中國加強抑制台灣外交存在，並在台灣周邊部署戰鬥轟炸機進行挑釁性繞島軍演。幸運的是，台美關係日趨緊密，這是川普政府少見具有一貫性的外交政策趨勢。

勒哈指出，美國總統川普在13日簽署批准2019財政年度國防授權法，包括強化台灣軍力戰備、擴大軍事交流及演訓合作。

勒哈認為，有鑒於台美關係的改善趨勢，檢討加拿大對台作為亦屬合宜；遺憾的是，至今這樣的檢討並不多。加國自由黨及保守黨政府數十年來，對其「一中」政策採取特別嚴格的解釋，在各層面謹慎處理非常有限的對台關係。

他舉例說，當台灣花蓮在2018年遭逢大地震時，加國政府僅透過駐台貿易辦事處（CTOT）在臉書上表達慰問。當北京迫使加航修改其官網，將台灣改成Taipei,Taiwan, CN時，加國政府的回應也僅稱此為商業問題。

勒哈表示，加拿大與台灣的接觸準則部分可能已遭限縮，不僅沒有部長訪台，也沒有加國政府官員應邀前往台灣；加拿大外交部與台灣往來的辦公室被稱為「大中華處」（Greater China Division），連北京都對此名稱有意見，卻也無法更動。

但勒哈強調，值得一提的是，今年稍早加拿大確曾採取措施，短暫鬆綁其僵硬的一中政策，公開支持台灣加入世界衛生大會；紐西蘭、德國、日本、澳洲及美國亦先後表達支持。

勒哈認為，加拿大不應視此為個案，而應擴大和增加與台灣的聯繫及合作，尤其是在「安全領域」方面。加拿大應帶頭推動台灣加入多國軍事演習，如「環太平洋軍演」（Rim of the Pacific exercise）。

他表示，加拿大已在南海與盟國及夥伴合作，定期執行海上穿越航行，最終可能擴大至包括與台灣進行演習。台灣計畫提升其傳統潛艦，加拿大在潛艦升級方面經驗豐富，可支援荷蘭及美國（協助台灣）。

勒哈並主張，加拿大與台灣合作毋須局限在安全方面。日本官房長官日前主張台灣應加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）第二輪談判，加拿大是該協定創始成員國之一，也應準備公開表達支持。

此外，加拿大也應與盟邦合作，推動台灣成為世界衛生大會及世界衛生組織會員。如同加拿大在2018年世界衛生大會中經驗，至少有5個西方國家準備在特別情況下聯手對抗中國，加拿大必須支持這樣的聯盟。

勒哈最後指出，加拿大可以沒有任何作為，並停止捍衛自二戰以來的國際秩序。但如同2015年「經濟學人」（The Economist）雜誌所警告，如果一個國家不願挺身捍衛價值，終將面對一個自己也不願見到的世界。（編輯：陳俊碩）1070825

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