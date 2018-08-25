亞運／孫楊1500自奪金　完成單屆自由式大滿貫

2018雅加達亞運游泳男子自由式1500公尺決賽中，大陸泳將孫楊靠著驚人的意志力，游出14分58秒53的驚人成績、個人繼2015年後再次於1500公尺游進15分之內，最終也順利拿下金牌，而這也是他在亞運會上的第4面金牌，完成單屆「大滿貫」。
若要說本屆亞運在游泳項目最出風頭的人物，那非日本新生代「怪物美少女」池江璃花子莫屬了，不過大陸名將孫楊也再次證明自己寶刀未老，他在男子自由式200到1500的項目全部奪冠，兩項接力賽也奪銀。
此次亞運他順利地拿到過去一直從缺的200公尺自由式金牌，完成生涯亞運「大滿貫」，身為大陸游泳隊的領軍人物，他的表現也鼓舞了其他年輕的後備。
由於體能的退化，近年他在1500公尺的表現並不算太好，這一次他幾乎是強忍著疲勞和傷痛上陣，拿到金牌後他也激動地痛哭失聲，場面相當感人。
「我100接力那天接完，其實回去就很累了，就是人已經有點發軟了。今天，特別是到後面，真的就是完全靠意志在頂。(後面)跟上來那個選手一直在逼我，讓我把節奏調起來，真的一直是在咬牙堅持。」孫楊如此說道。
而這一金也讓他在亞運1500公尺自由式上完成個人的3連霸，孫楊認為從200到1500是一個很大的跨度，訓練過程特別困難，這次奪冠是對自己和團隊最好的回報。