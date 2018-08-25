亞運／孫楊1500自奪金　完成單屆自由式大滿貫

2018雅加達亞運游泳男子自由式1500公尺決賽中，大陸泳將孫楊靠著驚人的意志力，游出14分58秒53的驚人成績、個人繼2015年後再次於1500公尺游進15分之內，最終也順利拿下金牌，而這也是他在亞運會上的第4面金牌，完成單屆「大滿貫」。

若要說本屆亞運在游泳項目最出風頭的人物，那非日本新生代「怪物美少女」池江璃花子莫屬了，不過大陸名將孫楊也再次證明自己寶刀未老，他在男子自由式200到1500的項目全部奪冠，兩項接力賽也奪銀。

此次亞運他順利地拿到過去一直從缺的200公尺自由式金牌，完成生涯亞運「大滿貫」，身為大陸游泳隊的領軍人物，他的表現也鼓舞了其他年輕的後備。