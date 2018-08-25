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政治

823豪雨炸脆弱大地　龍應台：我們政府還拿著剪刀

編輯中心／綜合報導2018/08/25 09:47
▲大雨襲擊南台灣致災，高雄市岡山區嘉興里一帶道路積水嚴重，儼然成為「水鄉澤國」，店家幾乎都未營業，民眾只能徒步涉水尋找餐食。中央社記者陳朝福攝 107年8月24日
▲大雨襲擊南台灣致災，高雄市岡山區嘉興里一帶道路積水嚴重，儼然成為「水鄉澤國」，店家幾乎都未營業，民眾只能徒步涉水尋找餐食。中央社記者陳朝福攝 107年8月24日

823 豪雨重創南台灣，各地淹水災情頻傳。前文化部長龍應台在臉書 PO 文表示，自己在風雨中度過了 823 的一整夜，感嘆「這麼脆弱的大地，這麼善良的人民...卻有著一個拿著剪刀的政府。」

定居於屏東潮州的龍應台，昨（24）日上午在臉書 PO 文描述，823 這一天，她在風雨交加中度過一整夜，「潮州寫作室在二十四小時的暴雨中進水了。三十條毛巾也不夠讓地板乾燥。芭蕉樹斷了，玉蘭花折了，冬瓜泡在水裡。不斷地拿大毛巾吸地板的滲水。」


熱帶低壓在中南部降下豪大雨，造成淹水災情。行政院長賴清德 24 日表示，已要求各部會全力投入救災，25 日開始，他也排定到災情較嚴重的縣市勘災。中央社記者侯姿瑩攝 107 年 8 月 24 日

龍應台回想起十年前的舊事，那時從金門跨海到廈門，在一個養老院裡遇見了一位 96 歲的老太太，「1949 年有一天，三十幾歲的她，和往常一樣，快手快腳安頓好兩個孩子後，一根扁擔挑著兩籠自己種的蔬菜，跳進一艘舢舨，就往對面廈門去了。她到廈門的菜市場賣菜。從此就回不了家。海峽的水，瀰漫了菜園，淹沒了她的夢。孤身六十年後，命運把她送進了一個牆上長著壁癌的老人院。」

龍應台寫道：「823 是一個重要的日子，一個台灣人應該感傷、感恩的日子，為那些死去的、被剝奪的、被傷害的人感傷，對那些以汗、以血、以死、以自己孩子的失父失母換來我們後來五十年平安的人感恩。低頭，感恩。」「現在的掌權者，對所有的過去都用『減法』處理——凡是不屬於政黨權力鞏固策略的，全部排除；同時又不斷地高喊『團結』。我納悶的是，『減法』是拿剪刀做的，用來翦除。『團結』卻是『加法』，只能拿柔軟的橄欖枝、溫柔的歷史同理心，才能做到。她是怎麼想的？」

最後她更感嘆：「大水淹了道路，菜田泡在水裡...這麼脆弱的大地，這麼善良的人民，這麼需要力量、需要撫慰的社會，這麼需要擁抱在一起、以心來團結對外的時局，卻有著一個拿著剪刀的政府。」

關鍵字龍應台823豪雨南台灣剪刀
洪孟楷》蔡英文憑什麼喊團結？林昶佐反對兩岸一家親　他批莊孝維

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