車頭燈全露！巨乳台妹出國「解放胸器」　兩派網友掀論戰

▲台灣知名美食部落客到美國旅遊，拍攝一連串「解放胸器」的影片引發爭議。（圖／翻攝自 Instagram ）

到了國外就可以大膽為所欲為？台灣一位知名美食部落客，先前時常在個人社群網站 Instagram 上分享美食評論，近期風格卻越來越「火辣」，不時和網友分享養眼美照，好身材大飽粉絲眼福。近日，該名部落客到美國旅遊，拍攝一連串惹火的影片，畫面中她近乎上空，僅用雙手遮點，粉絲看了不禁大讚她的好身材，不過卻也引來不少網友怒批行為「不檢點」、「丟光台灣人的臉」。

該名美食部落客長相甜美、身材火辣，近日她到美國旅遊，沿途不忘在 Instagram 打卡，和網友分享所到景點，沿途經過哥倫比亞冰原、拉斯維加斯、班夫國家公園等地。不過，她 Po 出多段在大庭廣眾之下「解放胸器」的影片卻引發極大爭議，不論是商場、湖邊、超市，她大膽上空、裸露雙峰，面對鏡頭僅以雙手遮點，行為挨批太超過。



▲台灣知名美食部落客到美國旅遊，拍攝一連串「解放胸器」的影片引發爭議。（圖／翻攝自 Instagram ）

網友紛紛表示「好垂」、「簡直是丟光台灣人的臉，讓外國人都以為亞洲女生這麼隨便」、「玩得太過火了吧」、「我女兒這樣我絕對打死」、「為什麼要一直露出兩個脂肪？」事後，該部落客也出面回擊酸民「假奶才又大又挺懂嗎？小弟弟！」

不過，也有廣大粉絲力挺「胸部真的美」、「可惜愛心只能按一次」、「真佩服你的勇氣，繼續默默關注」、「身材真好，真美」。



▲台灣知名美食部落客到美國旅遊，拍攝一連串「解放胸器」的影片引發爭議。（圖／翻攝自 Instagram ）