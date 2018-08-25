林昶佐急滅火反對「兩岸一家親」　孫大千：失憶莊孝維？

時代力量立委林昶佐政治立場搖擺不定，他日前在臉書表示，把「統派」、「深紅」標籤貼在台北市長柯文哲身上不公平，這樣的「惜柯」言論，被不少獨派砲轟。為了急滅火，林昶佐昨（ 24 ）日接受廣播專訪澄清，反對兩岸一家親，並說可以不當立委，但不能不當台獨人。對此，前立委孫大千質疑，林昶佐是在「莊孝維」嗎？
林昶佐日前臉書發文，「柯文哲雖說『兩岸一家親』，卻也從未認同九二共識、台灣是中國一部份。因此，若把過去習慣用來批評國民黨的『統派』、『深紅』標籤來貼在他身上，這不但不公平、未必有效。」此番言論引發獨派砲轟，也讓外界質疑林是否為了搶年輕人選票，才做出這樣的投機行為？但昨日林昶佐接受廣播專訪澄清，他反對兩岸一家親，並說可以不當立委，但不能不當台獨人。對此，前立委孫大千質疑，林昶佐是在「莊孝維」嗎？
孫大千說，林昶佐忘記了曾經炮轟過柯文哲的兩岸論述，表示「若這叫進步價值，真的是『甲賽拉』，這根本是莊孝維」嗎？如今為了選票，林突然就失憶了嗎？會不會覺得欠柯文哲一個道歉呢？
孫大千批評，柯文哲都已經兩度替時代力量的市議員站台，可是林又要釐清時代力量和柯文哲在兩岸主張的不同，這不是立場衝突，精神錯亂嗎？
孫大千表示，既然林昶佐強調，「反對兩岸一家親」，又說，「可以不當立委，不能不當台獨人。」那麼，可不可以做一位有骨氣的台獨人，不要依靠著主張「兩岸一家親」的柯文哲呢？
▲時代力量立委林昶佐日前臉書寫出「惜柯」言論， 林昶佐 24 日接受廣播專訪澄清，「反對兩岸一家親」，被前立委孫大千批評，「莊孝維」？（圖／翻攝自孫大千臉書）