林昶佐急滅火反對「兩岸一家親」　孫大千：失憶莊孝維？

時代力量立委林昶佐政治立場搖擺不定，他日前在臉書表示，把「統派」、「深紅」標籤貼在台北市長柯文哲身上不公平，這樣的「惜柯」言論，被不少獨派砲轟。為了急滅火，林昶佐昨（ 24 ）日接受廣播專訪澄清，反對兩岸一家親，並說可以不當立委，但不能不當台獨人。對此，前立委孫大千質疑，林昶佐是在「莊孝維」嗎？

林昶佐日前臉書發文，「柯文哲雖說『兩岸一家親』，卻也從未認同九二共識、台灣是中國一部份。因此，若把過去習慣用來批評國民黨的『統派』、『深紅』標籤來貼在他身上，這不但不公平、未必有效。」此番言論引發獨派砲轟，也讓外界質疑林是否為了搶年輕人選票，才做出這樣的投機行為？但昨日林昶佐接受廣播專訪澄清，他反對兩岸一家親，並說可以不當立委，但不能不當台獨人。對此，前立委孫大千質疑，林昶佐是在「莊孝維」嗎？