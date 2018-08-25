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中央社

38年前槍殺約翰藍儂 凶手10度聲請假釋駁回

中央社2018/08/25 10:06
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社紐約24日綜合外電報導）38年前開槍殺害樂壇巨星約翰藍儂（John Lennon）而被判終身監禁的凶手柴普曼第10度聲請假釋，再度遭到駁回。

紐約州矯正及社區監督廳（New York Departmentof Corrections and Community Supervision）昨天表示，州假釋委員會在聽證會後，已經駁回柴普曼（MarkDavid Chapman）假釋聲請，兩年之後再行評估。

假釋委員會3人小組透過信函向柴普曼表示：「委員會小組判定，讓你假釋將不符社會福祉與安全。」

1981年柴普曼對被控的二級謀殺罪名認罪之後，遭判處20年至終生監禁的無期徒刑，2012年自紐約州阿提卡（Attica）移監後一直關在紐約州奧爾登（Alden）的文德監獄（Wende Correctional Facility），受刑人編號81A3860。

柴普曼先前曾說，作案當時的他身心極度煎熬，只是想要出名。

1980年12月8日，約翰藍儂剛發行新專輯「雙重幻想曲」（Double Fantasy）不久，那天他結束夜間錄音，回到紐約市曼哈頓上西城（Upper West Side）住處時，柴普曼等在外頭，當著藍儂妻子小野洋子的面開槍。

約翰藍儂是英國搖滾天團披頭四（The Beatles）成員，一整個世代的樂迷幾乎是聽著披頭四音樂長大。約翰藍儂後來在形同第二個家的紐約市遭槍殺身亡，消息一出震驚全球樂迷。

小野洋子現年85歲，一直堅決反對柴普曼假釋。她先前曾說，如果這名殺夫凶手獲得假釋，對於她、藍儂的兩個兒子、社會大眾以及柴普曼自己都可能構成危險。（譯者：林宏翰/核稿：盧映孜）1070825

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