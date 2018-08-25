中共全面依法治國委員會 陣容首曝光

香港明報今天報導，中共中央全面依法治國委員會辦公室設在司法部，辦公室主任暫未公布，司法部長傅政華已證實出任辦公室副主任，中央電視台新聞聯播昨天透露另一名副主任是中央政法委秘書長陳一新。

中央全面依法治國委員會去年10月在中共19大上宣告成立，由習近平親任委員會主任，國務院總理李克強、全國人大委員長栗戰書、中央書記處書記王滬寧3名中共中央政治局常委兼任副主任。

（中央社台北25日電）中共總書記習近平昨天主持召開中共中央全面依法治國委員會第一次會議，官媒新華社在報導中首次透露委員會部分成員。習近平在講話中強調，要加強中共對全面依法治國的集中統一領導。

新華社引述習近平表示，要健全「黨領導全面依法治國」的制度和工作機制，繼續推進中共的領導制度化、法治化。

習近平還指出，要全面貫徹實施憲法，在全社會深入開展尊崇憲法、學習憲法、遵守憲法、維護憲法、運用憲法宣傳教育活動，弘揚憲法精神，加強憲法實施和監督。

會議還審議了「人民法院組織法」、「人民檢察院組織法」兩份草案，說明了該委員會有審議法律草案的職能。

隨著中央全面依法治國委員會首次會議的召開，中共黨和國家機構改革中升格或新增的8大頂層核心議事協調機構（委員會）已全部曝光，其中還包括中央全面深化改革委員會、中央國家安全委員會、中央軍民融合發展委員會、中央網絡安全和信息化委員會、中央財經委員會、中央外事工作委員會以及中央審計委員會，8大委員會的主任（主席）一職均由習近平擔任。（編輯：周慧盈）1070825