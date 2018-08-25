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中央社

蔡總統出席祈禱早餐會 盼守護改革成果全國團結

中央社2018/08/25 10:03
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者葉素萍台北25日電）總統蔡英文今天出席國家祈禱早餐會，她說出內心3個盼望，包括：守護改革成果；全國團結一致，面對外來的威脅；在極端氣候變遷帶來的天然災害中，國人都能夠平安度過。

今年的第18屆國家祈禱早餐會，主題是「超然的盼望」，有將近600人與會，包括尼加拉瓜、聖克里斯多福及尼維斯、史瓦帝尼、帛琉、海地等友邦大使都出席；國家祈禱早餐會籌備會的牧者們，為蔡總統和國家禱告。

這屆國家祈禱早餐會召集人陳偉望帶領禱告指出，面對國家外交處境艱難、兩岸關係緊張、經濟發展瓶頸、能源供應缺口、少子化老年化人口、日益紛爭衝突的社會氛圍，需要耶和華的恩典與智慧；他今天也特別為南部水災受難人們祈禱，希望所有受災民眾很快得到所需救援。

牧師寇紹恩則提到，「我們不能一方面希望上帝有一個超自然的祝福臨到我們、超自然的能力臨到我們，另外一方面一直做違背上帝旨意的事，例如，婚姻家庭、一男一女、一夫一妻、一生一世，這是上帝的旨意。」。

寇紹恩說，婚姻是上帝所設立的，家庭是上帝給的祝福，只要回到上帝的心意裡面，一定會回到祝福當中。

這段話讓現場響起巨大的掌聲，坐在台下的蔡總統低頭寫字，看不出太多表情。

隨後致詞的蔡總統則說，國家正面臨許多關鍵挑戰，最關鍵的是心裡要保持3個盼望，一是守護改革成果。去年她說「改革陣痛由我來承擔」，今年她要告訴大家「改革的成果，我們要一起守護」；每樣改革都來之不易，改革成果需要大家一起守護，公平與正義的果實才能持久。

蔡總統提到，現在面臨許多挑戰，也面臨世代分歧、世代公平正義等問題，需要發揮集體智慧，「政府做為一個執政者，我們會謙卑、謙卑、再謙卑」，集結台灣社會智慧，一起面對挑戰。

蔡總統說，第2個盼望是「全國要團結一致」，面對外來威脅，台灣人民絕對要團結一致，不容許有任何分化挑釁空間；很多不同意見、分歧，也盼望大家有耐心尋求解決方法。任何打壓，會讓彼此更團結，信念更堅定，「愈困難的社會分歧，愈讓我們堅信，我們基於對彼此的愛、對台灣的愛，再困難，我們都會去尋求一個化解我們之間分歧的方法」。

蔡總統指出，第3個盼望是在極端氣候變遷帶來的天然災害中，國人都能平安度過，台灣會與世界各國共同努力，面對極端氣候挑戰，讓台灣更安全，為全球永續發展做出貢獻。（編輯：李信寬）1070825

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