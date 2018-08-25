影／豪雨轟台協助地方政府救災　國軍保持高度警戒

因應熱帶性低氣壓造成的豪大雨及其後續影響，國防部今(25)日表示，目前第四作戰區(南部地區)仍維持災害應變中心一級開設，國防部、各軍司令部及第五作戰區(中部地區)則為二級開設，國軍將持續保持高度警戒，即時掌握豪大雨動態，並協助地方政府執行災後復原工作。

國防部指出，部長嚴德發特別要求各作戰區指揮官須持續主動與地方政府保持密切聯繫及協調，並掌握災情狀況，提供預置兵力、機具整備狀況，全力協助地方政府執行災害救援任務，並要求國軍官兵於執行救援任務時，須以安全為首要考量，以維持人員及裝備安全，確保任務順遂。