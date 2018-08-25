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政治

影／豪雨轟台協助地方政府救災　國軍保持高度警戒

記者呂烱昌／台北報導2018/08/25 11:01
▲熱帶性低氣壓為中南部地區帶來豪大雨，嘉義地區25日上午多處積水未消退，陸軍234旅派遣官兵以雲豹甲車將行動不便受困民眾送往安置處所，確保生命安全。（圖／軍聞社提供, 2018.8.25)
▲熱帶性低氣壓為中南部地區帶來豪大雨，嘉義地區25日上午多處積水未消退，陸軍234旅派遣官兵以雲豹甲車將行動不便受困民眾送往安置處所，確保生命安全。（圖／軍聞社提供, 2018.8.25)

因應熱帶性低氣壓造成的豪大雨及其後續影響，國防部今(25)日表示，目前第四作戰區(南部地區)仍維持災害應變中心一級開設，國防部、各軍司令部及第五作戰區(中部地區)則為二級開設，國軍將持續保持高度警戒，即時掌握豪大雨動態，並協助地方政府執行災後復原工作。

國防部指出，部長嚴德發特別要求各作戰區指揮官須持續主動與地方政府保持密切聯繫及協調，並掌握災情狀況，提供預置兵力、機具整備狀況，全力協助地方政府執行災害救援任務，並要求國軍官兵於執行救援任務時，須以安全為首要考量，以維持人員及裝備安全，確保任務順遂。

國防部進一步指出，因應此次豪大雨災情，截至今日上午6時止，累計派遣兵力1,526人次、輪車92輛次、裝甲車15輛次、膠舟19艘次，執行民眾撤離625人、沙包堆置3,100包、土石清理0.9噸、物資搬運1.8噸、道路清理4.2公里、路樹清理20棵等工作。

今日規劃由第四、五作戰區共派遣1,470人、輪車57輛、裝甲車20輛、膠舟9艘等救援裝備，持續前往高雄六龜、台南七股及嘉義東石、朴子等區域執行災後復原工作。

此外，中、南部部分養雞及養豬戶傳出淹水災情，國軍將在安全無虞及官兵個人防護裝備妥善之前提下，擇派兵力協助渠等災後復原工作，避免肇生疫情，影響環境衛生及民眾身體健康。

國防部強調，此次熱帶性低氣壓雖中、南部造成淹水災情，但在軍民一心，通力合作下，已盡量降低災損。國軍依蔡英文總統指導，持續保持高度警戒，並全力協助地方政府執行災後復原工作，期能盡快恢復市容，讓民眾早日回歸正常生活。

 

關鍵字國軍救災災後復原
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