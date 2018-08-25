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中央社

拍攝IS斬首影片 美將3東南亞人列黑名單

中央社2018/08/25 10:31
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社華盛頓24日綜合外電報導）3名出現在2016年伊斯蘭國（Islamic State, IS）斬首俘虜影片的東南亞人，今天列入美國財政部制裁黑名單。

美國財政部表示，馬來西亞人尤丁（Mohamad RafiUdin）、印尼人費茲（Mohammed Karim Yusop Faiz）與菲律賓人吉拉姆（Mohammad Reza Lahaman Kiram）都參與2016年6月在敘利亞拍攝伊斯蘭國成員處決一名囚犯的影片。

財政部主管反恐和金融情報次長曼德爾科（SigalMandelker）說，這段影片是「宣傳活動的一部分，目的在吸引激進分子加入東南亞的好戰恐怖主義團體」。

52歲的尤丁是馬來西亞知名好戰分子，他因為與極端伊斯蘭主義團體回教祈禱團（Jemaah Islamiyah）有掛鉤，於2003年到2006年遭到監禁。

美國財政部說，去年11月，他據信是伊斯蘭國在敘利亞的最高階馬來西亞成員。

49歲的費茲曾遭控非法持有爆裂物與武器，而在菲律賓監禁9年。他獲釋後於2014年前往敘利亞，加入伊斯蘭國。

28歲的吉拉姆據信2012年在菲律賓三寶顏（Zamboanga）炸掉一輛巴士。美國財政部說，直到2017年1月，他仍在敘利亞替伊斯蘭國作戰。（譯者：張曉雯/核稿：盧映孜）1070825

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