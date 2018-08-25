「創夢實驗室」為創意圓夢　第四梯次新創團隊招募起跑

「創夢實驗室」是創夢市集於去（ 2017 ）年成立的投資加速平台，而創夢市集則是由國內 5 大遊戲業者以及新光金創投共同出資成立。為扶植國內具潛力的新創團隊發展，創夢實驗室近日展開第 4 梯次新創團隊招募。

國內新創團隊潛力無窮，為協助年輕人一圓創業夢，「創夢實驗室」近日再度展開新創團隊招募活動。入選團隊可爭取最高 500 萬元的種子投資機會、獲得紮實的培訓課程，並與超過 20 家企業交流。



▲創夢實驗室股東包含國內 6 大企業。（圖／創夢實驗室提供）

「創夢實驗室」第 4 梯次招募分為兩個階段擴大舉辦，第一階段為線上初選，即日起至 9 月 17 日，接受所有新創團隊上網申請；第二階段為線下複選，通過初選的團隊 9 月 25 日將在三創生活園區 Clapper Studio 的專業舞台上，對來自超過 15 家企業的高階經理人進行簡報。

經過 2 輪激烈競爭，每一個獲選加入創夢實驗室的新創團隊將媒合 2-4 位企業導師，可在 12 周內取得來自企業內的第一手分享，並在計畫最後，面向創夢市集的企業股東進行發表，爭取獲得最高 500 萬元的種子投資的機會。



▲於創夢市集中，遊戲 mentor 與遊戲新創交流互動。（圖／創夢實驗室提供）

目前，創夢實驗室已成為一個擁有極緊密企業網絡的新創加速器，連結超過 20 家娛樂以及生活類型企業，是台灣唯一聚焦在「娛樂科技」以及「生活創新」兩大領域的新創加速器。成立短短 18 個月以來，已加速近 40 家新創團隊，並投資當中多個團隊。