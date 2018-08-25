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政治

批評的人來當上帝！賴清德「新幹話」掃到蔡英文

編輯中心／台北報導2018/08/25 11:12
▲行政院長賴清德被質疑在台南市長任內的「治水破功」，賴清德回應「請批評的人當上帝，看會不會淹水」，挨批「又講幹話」。（資料圖／林仕祥攝）
▲行政院長賴清德被質疑在台南市長任內的「治水破功」，賴清德回應「請批評的人當上帝，看會不會淹水」，挨批「又講幹話」。（資料圖／林仕祥攝）

熱帶性低壓為南台灣帶來豪雨，有輿論認為行政院長賴清德在台南市長任內「治水失敗」。對此賴清德表示「批評的人可以講出來，讓他當上帝，選擇這些雨量下在哪些地方，他有把握不會淹水？」針對賴清德這番言論，國民黨發言人洪孟楷在臉書表示，「以賴清德邏輯而言，以前在野的蔡英文自認是上帝嗎？」

洪孟楷在臉書表示，南部連兩天淹大水造成重大災情是事實，但沒看到執政八年的落跑市長賴清德有任何反省，反而要批評者先當上帝看會不會淹水。這種執政傲慢讓人心寒！而且照這種邏輯，「那麼過去 2010 年高雄大淹水時蔡英文第一時間跳出來砲轟馬政府，不就是自認為上帝！真以為是蔡女皇了嗎？」 


▲國民黨發言人洪孟楷酸賴清德「幹話」掃到蔡英文。（圖／翻攝自臉書「洪孟楷-為您發聲、聲聲不息fb」）

他舉例， 2010 年時的凡那比颱風造成高雄重大災情，指出讓民眾更不滿是高雄市府慢半拍的反應！當時高雄市長的陳菊從第一時間說「是天災」後改口說是「高雄縣的責任」，最後又怪罪「中央應付八成的責任」。這些都是當家卻不負責，讓人氣憤！時任民進黨主席蔡英文更火上加油，批評馬政府治水不力應負全責。這種不願面對問題卻怪罪別人的心態，就是蔡政府最令人無法接受的態度。

洪孟楷認為，連幾天的大雨，是天災沒有人否認；但民眾現在已經連抱怨都不行，還要傲慢的說要「上帝才能批評」！這已經是執政團隊帶來的人禍了！賴清德在批評 2010 年的蔡英文的同時，也請收起口水、做些實事吧。

關鍵字賴清德幹話蔡英文淹水豪雨
網友用3句話破解賴清德「神邏輯」賴清德向災民道歉：責難到我為止

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