批評的人來當上帝！賴清德「新幹話」掃到蔡英文

熱帶性低壓為南台灣帶來豪雨，有輿論認為行政院長賴清德在台南市長任內「治水失敗」。對此賴清德表示「批評的人可以講出來，讓他當上帝，選擇這些雨量下在哪些地方，他有把握不會淹水？」針對賴清德這番言論，國民黨發言人洪孟楷在臉書表示，「以賴清德邏輯而言，以前在野的蔡英文自認是上帝嗎？」

洪孟楷在臉書表示，南部連兩天淹大水造成重大災情是事實，但沒看到執政八年的落跑市長賴清德有任何反省，反而要批評者先當上帝看會不會淹水。這種執政傲慢讓人心寒！而且照這種邏輯，「那麼過去 2010 年高雄大淹水時蔡英文第一時間跳出來砲轟馬政府，不就是自認為上帝！真以為是蔡女皇了嗎？」