3句話破解賴清德「神邏輯」　網友：果然是幹話王冠軍

熱帶低壓連續 2 天壟罩南台灣，造成南部地區暴雨狂下，多處淹水成災。民眾憤而將矛頭指向行政院長賴清德，質疑賴揆在擔任台南市長時，曾積極推動治水政策，如今台南卻是豪雨成災、嚴重淹水，不禁讓人質疑是否治水「破功」？對此，行政院長賴清德昨（24）日受訪表示：「24 小時雨量超過 600 毫米，台灣下在哪個城市不會淹水？看哪一個批評的人可以講出來，讓他當上帝！」這番話立刻引來網友撻伐，痛批「根本是講幹話！」PTT 上更有鄉民用三句話點破賴清德的「神邏輯」，被網友們推爆。



▲熱帶低壓在中南部降下豪大雨，造成淹水災情。行政院長賴清德24日表示，已要求各部會全力投入救災，25 日開始，他也排定到災情較嚴重的縣市勘災。中央社記者侯姿瑩攝 107 年 8 月 24 日