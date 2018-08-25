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政治

3句話破解賴清德「神邏輯」　網友：果然是幹話王冠軍

編輯中心／綜合報導2018/08/25 11:04
▲行政院長賴清德昨（24）日受訪表示：「24 小時雨量超過 600 毫米，台灣下在哪個城市不會淹水？看哪一個批評的人可以講出來，讓他當上帝！」這番話立刻引來網友撻伐。（資料圖片）中央社記者張皓安攝 107 年 8 月 23 日
▲行政院長賴清德昨（24）日受訪表示：「24 小時雨量超過 600 毫米，台灣下在哪個城市不會淹水？看哪一個批評的人可以講出來，讓他當上帝！」這番話立刻引來網友撻伐。（資料圖片）中央社記者張皓安攝 107 年 8 月 23 日

熱帶低壓連續 2 天壟罩南台灣，造成南部地區暴雨狂下，多處淹水成災。民眾憤而將矛頭指向行政院長賴清德，質疑賴揆在擔任台南市長時，曾積極推動治水政策，如今台南卻是豪雨成災、嚴重淹水，不禁讓人質疑是否治水「破功」？對此，行政院長賴清德昨（24）日受訪表示：「24 小時雨量超過 600 毫米，台灣下在哪個城市不會淹水？看哪一個批評的人可以講出來，讓他當上帝！」這番話立刻引來網友撻伐，痛批「根本是講幹話！」PTT 上更有鄉民用三句話點破賴清德的「神邏輯」，被網友們推爆。


熱帶低壓在中南部降下豪大雨，造成淹水災情。行政院長賴清德24日表示，已要求各部會全力投入救災，25 日開始，他也排定到災情較嚴重的縣市勘災。中央社記者侯姿瑩攝 107 年 8 月 24 日

鄉民在 PTT 上以三句話酸爆賴清德的邏輯：

「《治水前》Q：為什麼會淹水？A：雨下太大

《治水後》Q：為什麼會淹水？A：雨下太大

《同時間》Q：為什麼不放假？A：雨不夠大」。

網友看了紛紛笑翻，留言表示：「酸的太好了」、「果然是幹話王冠軍」、「正解！矛盾的好笑」、「天氣自助餐，你敢嘴？」、「就最愛講幹話騙票啊」、「中肯！在臺南住四年，每年都淹的亂七八糟」、「花 300 億還淹水說只能怪老天，笑死！」

關鍵字賴清德ptt鄉民幹話邏輯
豪雨持續轟台　國軍上千人投入救災批評的人來當上帝！賴幹話掃到小英

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