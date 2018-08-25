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中央社

財政部9/17遷赴景美 原址京畿重地引覬覦

中央社2018/08/25 10:57
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者邱柏勝台北25日電）財政部將在9月17日入駐景美財政園區，但景美地處台北市邊陲地帶，官員若要赴行政院、立法院等機關開會，交通略顯不便；財政部有意「鳳還巢」，卻遭行政院打回票，只得作罷。

這也表示，未來掌管國家財經政策的「財金三部會」，包括中央銀行、財政部與金管會，將分隔三地。

財政部的愛國西路舊址，可說是「京畿重地」，不僅緊鄰央行，與總統官邸也僅一路之隔；且財政部大門就位於捷運中正紀念堂站7號出口，交通相當便利。在財政部搬走後，不僅各部會都對這塊土地有興趣，連建商也虎視眈眈，因為同一條路、僅差一個捷運站之處，就有一棟「元大一品苑」豪宅，商業價值難以估計。

對財政部來說，這裡是自己的老家，當然想「鳳還巢」，也向行政院提出遷回計畫。然而，行政院已正式表達意見，認為財政部搬遷至景美財政園區新大樓後，辦公空間充裕，已無辦公廳舍取得的需求，基於成本效益考量及避免外界質疑，不宜再度搬遷。因此，財政部的如意算盤只能作罷。

既然財政部可能「回不去了」，愛國西路原址在舊大樓拆除後，該作何運用？財政部秘書處處長聶繼榮表示，這塊地屬於機關用地，且緊鄰總統官邸，不可能變回住宅用地或商業使用，未來預計也是興建辦公廳舍，由中央統籌調配，提供給有需要的部會來使用。

知情人士指出，包含國發會、主計總處在內，都對這塊地的使用「有其看法」；立法院預算中心則提醒，財政部愛國西路原址位於台北市中心，且價值甚高，應儘速依員工數、面積、業務特性等面向，審慎規劃入駐機關，並依入駐機關業務需求辦理後續重建及整建事宜，以避免閒置。（編輯：張均懋）1070825

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