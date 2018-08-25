NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈千萬債務爆衝突　男子遭近距離爆頭為選票拉攏柯粉　他諷林昶佐莊孝維遊戲公司炒短線？網友哀：今非昔比
中央社

豪雨後防登革熱 把握黃金48小時清孳生源

中央社2018/08/25 10:56
中央社 地方 / NOWnews
中央社 地方 / NOWnews

（中央社記者陳朝福高雄25日電）高雄地區受熱帶性低氣壓影響連日豪雨，多處地區淹水，今天雨勢稍緩，高雄市政府環保局提醒民眾把握黃金48小時清除積水容器，杜絕病媒蚊孳生源，降低登革熱疫情傳播風險。

高雄市環保局表示，病媒蚊蟲卵約可在2天孵化，因此，把握時間清除積水容器，除可避免病媒蚊產卵，而已被產卵的積水容器倒掉，則可避免蟲卵孵化。雨後對積水容器的「巡、倒、清」步驟很重要。

0823豪雨過後，高雄市環保局已加強清運垃圾，恢復市容，並提醒民眾務必針對家中戶內、外易積水容器進行孳生源檢查，包括室內花瓶、冰箱底盤、盆栽植物墊盤，以及戶外瓶瓶罐罐、水缸、水桶、廢輪胎、水塔等積水容器，必須清除積水杜絕孳生源。

鳳山、燕巢、岡山等多處地區於豪雨來襲傳出淹水災情，高雄市衛生局也提醒民眾一定要清除積水容器，清除病媒蚊孳生源，降低登革熱疫情傳播風險，並持續監控災後傳染病疫情，同時由衛生所發放漂白水給淹水戶，進行消毒防疫及衛教。

住戶地下室如有積水未退，高雄市衛生局提醒快抽水或先投放漂白水，才能有效防範登革熱疫情；衛生局將在雨後一週內，全面稽查積水地下室、資源回收場、廢棄輪胎回收場、髒亂及頹損空屋、廢棄冷卻水塔等列管點，並對積水地下室執行殘效預防性噴藥。（編輯：陳政偉）1070825

賴清德：向災民致歉 所有...財政部9/17遷赴景美 ...

相關新聞

了解更多

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
再現西遊人神魔三界傳說
再現西遊人神魔三界傳說
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
高CP值好屋 便宜入住
高CP值好屋 便宜入住
大型角色扮演頁遊熱力激戰
大型角色扮演頁遊熱力激戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan