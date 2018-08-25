豪雨後防登革熱 把握黃金48小時清孳生源

高雄市環保局表示，病媒蚊蟲卵約可在2天孵化，因此，把握時間清除積水容器，除可避免病媒蚊產卵，而已被產卵的積水容器倒掉，則可避免蟲卵孵化。雨後對積水容器的「巡、倒、清」步驟很重要。

鳳山、燕巢、岡山等多處地區於豪雨來襲傳出淹水災情，高雄市衛生局也提醒民眾一定要清除積水容器，清除病媒蚊孳生源，降低登革熱疫情傳播風險，並持續監控災後傳染病疫情，同時由衛生所發放漂白水給淹水戶，進行消毒防疫及衛教。

住戶地下室如有積水未退，高雄市衛生局提醒快抽水或先投放漂白水，才能有效防範登革熱疫情；衛生局將在雨後一週內，全面稽查積水地下室、資源回收場、廢棄輪胎回收場、髒亂及頹損空屋、廢棄冷卻水塔等列管點，並對積水地下室執行殘效預防性噴藥。（編輯：陳政偉）1070825