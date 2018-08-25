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NOW人物／李智凱、唐嘉鴻雙金　中華體操隊創造歷史

體育中心／綜合報導2018/08/25 11:21
▲2018雅加達亞運競技體操項目，唐嘉鴻地板奪銀(左起)，李智凱鞍馬奪金，陳智郁吊環奪銅。（圖／中華奧會提供）
▲2018雅加達亞運競技體操項目，唐嘉鴻地板奪銀(左起)，李智凱鞍馬奪金，陳智郁吊環奪銅。（圖／中華奧會提供）

中華隊在這屆印尼雅加達亞運持續有好成績，昨日體操唐嘉鴻在男子單槓項目為我國拿下金牌，加上之前的鞍馬李智凱，這次我國體操進帳2面金牌，已經是創下我國亞運紀錄。

中華體操隊過去拿到的獎牌數最高也只有到銅牌，不過這屆亞運會截然不同，中華隊在唐嘉鴻地板奪銀後，李智凱鞍馬奪金，加上隨後唐嘉鴻又在單槓奪金，陳智郁吊環奪銅。中華隊本屆體操項目已經是「創造歷史」。

過去國人對體操比較沒有信心，甚至比較「無感」，那是因為體操運動難度太高，加上不容易普及，國人普遍對體操認識也不足，不過這次亞運會，這兩位「翻滾吧！男人」，卻改變了這樣的刻板印象。

李智凱、在參加這次亞運前還有嚴重受傷，二頭肌中度拉傷，還有瘀傷，導致肌肉僵硬，還好經過長庚醫療團隊治療，才能夠在這次比賽中發揮實力。


▲李智凱左肩二頭肌曾中度拉傷，一般要5個月左右的療程，李為了亞運，卻硬撐著提早到3個月完成。（圖／長庚運動醫學團隊提供）

唐嘉鴻過去也有舊傷，曾經四度開刀，不過雙親積極幫他找尋治療方式，而他也不負眾望，除了在地板奪銀，單槓奪金，就連教練林育信都大讚「他真的是太棒了！」


▲唐嘉鴻。（圖／中華奧會提供）

或許目前國內體操風氣尚未興盛，不過從這兩位堅持成功的體操好手身上，國人相信也看到台灣的力量，以及堅持夢想的勇氣。

 

關鍵字唐嘉鴻李智凱體操亞運中華隊
火球男注射PRP 本季回歸有譜

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