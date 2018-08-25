「治水成敗我一肩扛！」賴清德道歉：請藍綠停止攻擊

豪大雨連續 2 天轟炸南台灣，多處災情頻傳。行政院長賴清德今（25）日上午前往嘉義縣勘災，對於這次熱帶低壓襲台造成南台灣的嚴重損害，向災民們道歉；他表示：「我要向在這一次風災中受苦的民眾道歉，所有責難到我為止。」強調希望藍綠停止攻擊，一同投入救災。

綜合媒體報導，受到熱帶性低氣壓影響，嘉義地區昨（24）日降下超大豪雨，造成多處淹水災情。賴清德在今天上午與行政院團隊前往勘災，在嘉義縣長張花冠、立法委員陳明文等人的陪同下，視察嘉義縣埤仔頭排水滯洪池預定地，下午會繼續前往雲林、台南，以及高雄等地勘災。