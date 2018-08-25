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政治

「治水成敗我一肩扛！」賴清德道歉：請藍綠停止攻擊

編輯中心／綜合報導2018/08/25 11:19
▲行政院長賴清德（前左2）25日上午與行政院團隊在嘉義縣長張花冠（前左）、嘉義縣第2選舉區選出的民主進步黨籍立法委員陳明文（前左3）等陪同下，視察嘉義縣埤子頭排水滯洪池預定地。中央社記者黃國芳嘉義縣攝107年8月25日
▲行政院長賴清德（前左2）25日上午與行政院團隊在嘉義縣長張花冠（前左）、嘉義縣第2選舉區選出的民主進步黨籍立法委員陳明文（前左3）等陪同下，視察嘉義縣埤子頭排水滯洪池預定地。中央社記者黃國芳嘉義縣攝107年8月25日

豪大雨連續 2 天轟炸南台灣，多處災情頻傳。行政院長賴清德今（25）日上午前往嘉義縣勘災，對於這次熱帶低壓襲台造成南台灣的嚴重損害，向災民們道歉；他表示：「我要向在這一次風災中受苦的民眾道歉，所有責難到我為止。」強調希望藍綠停止攻擊，一同投入救災。

綜合媒體報導，受到熱帶性低氣壓影響，嘉義地區昨（24）日降下超大豪雨，造成多處淹水災情。賴清德在今天上午與行政院團隊前往勘災，在嘉義縣長張花冠、立法委員陳明文等人的陪同下，視察嘉義縣埤仔頭排水滯洪池預定地，下午會繼續前往雲林、台南，以及高雄等地勘災。


熱帶低壓在中南部降下豪大雨，造成淹水災情。行政院長賴清德 24 日受訪時表示：「像這麼大的雨勢，24 小時雨量超過 600 毫米，大家可以想像一下，下在台灣哪個城市不會淹水？看哪個批評的人可以講出來，讓他當上帝！」（資料圖片）中央社記者侯姿瑩攝 107 年 8 月 24 日

相較於昨日受訪時表示：「像這麼大的雨勢，24 小時雨量超過 600 毫米，大家可以想像一下，下在台灣哪個城市不會淹水？看哪個批評的人可以講出來，讓他當上帝！」今天賴清德則向災民致歉，他表示將一肩扛起治水的成敗，並強調「責任由我承擔，所有責難到我為止！」並希望藍綠雙方能停止攻擊，一同投入救災行動。

關鍵字賴清德道歉災民責難藍綠勘災
批評的人來當上帝！賴幹話掃到小英為選票拉攏柯粉　他諷林昶佐莊孝維

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