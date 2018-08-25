921震損近20年 財政部9/17遷景美新址

「目前財政部腳下這塊地，其實是菸酒公賣局（現在的台酒公司）的土地。」財政部秘書處處長聶繼榮說，財政部早期沒有專屬的辦公廳舍，民國67年時在愛國西路現址蓋了一棟8層樓高的建物，供財政部官員辦公，民國77年因既有辦公室不敷使用，又在後方蓋了一棟，因此才有前、後棟之分，兩棟屋齡差了整整10年，但皆逃不過921大地震的考驗。

財政部現址位於愛國西路與羅斯福路交界，與中央銀行比鄰而居，位於南昌路的另一側則與總統官邸相望，地理位置相當優越。然而，許多人可能不知道，國民政府遷台時，財政部的辦公處所其實是位在中山北路的婚紗街一帶。

（中央社記者邱柏勝台北25日電）民國88年的921大地震，財政部建築受損，雖一度考慮重建，但近年財政困窘，一直被行政院打回票；終於在歷經近20年、13任財長後，9月17日將搬入景美「財政園區」新大樓。

聶繼榮說，在921地震前，台北幾乎沒發生震度這麼高的地震，導致許多建物受創嚴重，因此後來建築法規大幅調高建物的耐震係數。他表示，政府曾針對全國所有機關建物進行耐震調查，結果發現，部分建物耐震係數遠遠未達標準，有立即倒塌的危險，這些就是危樓，而財政部則被評為「有待補強」。

聶繼榮說，財政部是根據60年代的建築法規所興建，當時對耐震係數的要求沒那麼高，「外界說財政部是危樓，但精確來說，其實只是耐震係數不夠」。

聶繼榮又說，在被評為「有待補強」後，財政部積極思考各種補強方式，「當時考慮數種方式，最新的是使用制震壁。」

聶繼榮表示，目前位於景美財政園區的財政人員訓練所，當時也被評估為「有待補強」的建物，所採用的補強方式就是用制震璧，但132組就耗資約新台幣一億元，費用相當昂貴。

聶繼榮說，「財政部比財訓所大很多，如果使用制震壁，費用至少2億元以上；但把財政部拆掉重建，也不過才4億多元，根本不划算。」

聶繼榮指出，財政部已是40幾年的老建物，早期的辦公設備、電器與空調等，都有必要更新，若只是補強，這些問題仍然無法改善，因此不如重建。然而，財政部數次爭取重建預算，都被行政院打回票。

聶繼榮說，行政院不願撥預算有其考量，「如果給你4億元重建，那就排擠其他部會的預算，因此希望我們儘量透過促進民間參與的方式，引進民間資金協助興建。」此時剛好財訓所有意興建學員宿舍，且行政院當時指示大面積國有地不可標售，財政部隨即思考景美的國有土地活化開發，並啟動設定地上權公開招標案。

然而，財政部啟動設定地上權招標的時間，適逢金融海嘯，民間投資意願低落。財政部國產署專員林漢哲說，「我們總共流標了3次，命運相當坎坷。」直到民國102年第4次招標，才由華固建設得標，也才有了後來的「華固新天地」地上權建案。

林漢哲表示，當時與華固談合約，是權利金加上實體建物。華固得標權利金是13.88億元，而財政部新大樓、財訓所學員宿舍，以及財訓所外牆拉皮的總價約19億元，等於華固共付了約33億元給國庫。

中央社記者提問，財政部原本估算原地重建需4億元，即便後來加上興建財訓所學員宿舍與財訓所外牆拉皮的費用，也應該不至於暴增至19億元，為何前後會有這麼大的落差。對此聶繼榮解釋，原地重建的預算是很多年前的估算，但物價上漲，加上建材採用綠建築，成本也隨之提高，且整地過程還必須「移樹」，光這部分就花了一億多元，種種因素皆讓造價成本上揚。

聶繼榮說，「我們當時為了滿足護樹團體與當地民眾的要求，特別去五股找了一塊地，先將國有地上的樹木全部移植到外面，等到興建完畢後再全數移回。」他表示，這部分華固公司相當用心，還請植物專家評估，而當地里民更要求植物系教授、樹保團體參與，確認移植過程中樹木是否損傷。

隨著新大樓各項硬體設備陸續完成點交，財政部將於9月初啟動搬家作業，預計9月17日就會在新大樓「重新開張」，未來民眾將可一睹掌管國家財政收支機關的嶄新風貌。（編輯：李信寬）1070825